Desde el viernes 19 de septiembre, se lleva a cabo la búsqueda de tres jóvenes desaparecidas en el partido de La Matanza, provincia de Buenos Aires. Sus familiares y las autoridades no se detienen con el objetivo de encontrarlas.

Van ya tres días desde que se desconoce el paradero de Brenda del Castillo y Morena Verri, ambas de 20 años de edad, y de Lara Morena Gutiérrez, de 15 años. Mientras la policía apunta a descubrir cuáles fueron sus últimos movimientos, los vecinos de la zona decidieron movilizarse.

La intersección de la calle Monseñor Buffano y la avenida Crovara, en Ciudad Evita, sería el lugar de encuentro de las jóvenes, quienes se verían en la rotonda de la estación de servicio YPF ubicada en esa dirección. Según indicó el medio Primer Plano Online, la situación es alarmante debido a que los teléfonos celulares de las jóvenes se encuentran apagados desde el día que las vieron por última vez. Por su parte, familiares y allegados optaron por manifestarse en la rotonda donde se encontrarían, con carteles exigiendo por su aparición.

Los testimonios y la investigación del caso

El testimonio que dieron las madres de las víctimas señaló que Brenda del Castillo había acordado reunirse con su prima Morena Verri, reunión a la que se sumó Lara Morena Gutiérrez, quien es amiga de ambas.

El fiscal Gastón Duplaá, titular de la UFI Descentralizada N°2 de Laferrere, es quien, a día de hoy, se encuentra a cargo de la causa y quien la caratuló como "averiguación de paradero". Tanto la Fiscalía como las unidades policiales continúan trabajando en conjunto para recolectar información sobre los últimos movimientos que realizaron las jóvenes antes de su desaparición.

“Las estamos buscando por todos lados, pero al momento no hay nada concreto”, aseguraron fuentes ligadas a la investigación al medio Primer Plano Online.

Por el momento, el caso permanecerá abierto. Mientras tanto, la comunidad de La Matanza aguarda para obtener novedades sobre las jóvenes.