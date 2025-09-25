Brenda y Morena fueron despedidas juntas este jueves.

Este jueves los familiares y amigos de Brenda del Castillo y Morena Verdi velaron los restos de ambas jóvenes que fueron víctimas del triple femicidio perpetrado en Florencio Varela. En medio del dolor, la madre de Brenda se descompensó a la salida del sepelio, según informaron los medios presentes en el lugar.

Sabrina, la mamá de Brenda, quien arribó al velorio a las 15 junto con su nieto de un año, hijo de la mujer asesinada, fue asistida por personal médico que se encontraba allí, ya que más temprano una de las abuelas de las jóvenes también se descompensó.

En la casa velatoria, ubicada en San Justo, La Matanza, también había una ambulancia, que trasladó a la madre de Brenda. Además, personal médico asistió a Paula, mamá de Morena.

Por su parte, la familia de Lara Gutiérrez despidió a la joven de 15 años en otra casa velatoria, también en San Justo, La Matanza.

La familia agradeció el apoyo

Tras finalizar el velorio de Brenda y Morena, Federico, primo de las jóvenes, agradeció a quienes los acompañaron. "Fue el día más difícil para todos. Vieron las imágenes de toda la familia destrozada. Fue un día difícil y agradecemos", aseguró.

"Ahora nos vamos a la rotonda de la Tablada. Mañana será otro día. Nos vamos a juntar con quien esté ahí, entendemos que hay distintas convocatorias", contó Federico.

En cuanto a la despedida de las jóvenes, será mañana en el cementerio de Las Praderas, ubicado en 9 de Abril, Esteban Echeverría. "Es muy difícil esto que nos tocó como familia", expresó el joven.

Por otro lado, Antonio, el abuelo de Brenda y Morena, le agradeció a las personas y medios que lo apoyaron. Además, anticipó que lo verán "parado en la puerta del Congreso" y reafirmó: "Queremos justicia, que no vuelva a pasar. Hoy no podes salir a la calle".

¿Cómo sigue el caso del triple femicidio de Florencio Varela?

El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, confirmó que los femicidios de Brenda, Morena y Lara "fueron transmitidos por una cuenta de Instagram, a través de un vivo cerrado que aparentemente lo habrían visto 45 personas". En esa línea, el funcionario remarcó que, mientras se transmitían las torturas que sufrían las tres jóvenes brutalmente asesinadas, "el 'capo' de la banda dijo que 'esto es lo que les pasa a los que me roban droga'".

Con esta información, Alonso reforzó la hipótesis de la "venganza" narco contra las tres chicas de La Matanza. "Vamos a seguir investigando, pero esto explica por qué fueron mutiladas, sepultadas y no querían que las encuentren", apuntó. "Todo el asesinato fue transmitido en un vivo a través de una cuenta de Instagram y aparentemente la habrían visto 45 personas. Era un grupo cerrado y quienes lo vieron formaban parte de la banda y habría sido un disciplinamiento hacia ellos como integrantes de la organización. Ese habría sido el móvil del homicidio en la transmisión", detalló.

A lo largo de la jornada, los investigadores confirmaron que las mujeres fueron trasladadas el mismo viernes que desaparecieron cuando, según la denuncia, se dirigían a una presunta fiesta donde les habían prometido 300 dólares ya que, según reconoció en la denuncia la madre de una de ellas, las chicas mantenían encuentros como trabajadoras sexuales. De la investigación se desprende que Lara, la menor de las chicas -de 15 años-, fue quien llevó adelante los contactos que la invitaron una fiesta y coordinó para sumar a sus amigas.

Pese a ese dato, quienes están siguiendo de cerca la investigación aseguran que no había ningún tipo de vínculo entre las jóvenes y ninguna banda narco, sino que manejan la hipótesis de que todo fue parte de un plan criminal alrededor de una venganza originada, según los primeros datos, por el robo que sufrió un alto miembro de esa banda. Así, los investigadores creen que Lara o una allegada a ella participó de un encuentro en donde a un integrante de la banda narco le quitaron droga y dinero, lo que originó el plan para asesinarlas.