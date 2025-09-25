Triple Femicidio: Alonso confirmó que "las torturas se transmitieron por redes sociales"

El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, confirmó que los femicidios de Brenda, Morena y Lara "fueron transmitidos por una cuenta de Instagram, a través de un vivo cerrado que aparentemente lo habrían visto 45 personas". En esa línea, el funcionario remarcó que, mientras se transmitían las torturas que sufrían las tres jóvenes brutalmente asesinadas, "el 'capo' de la banda dijo que 'esto es lo que les pasa a los que me roban droga'".

Con esta información, Alonso reforzó la hipótesis de la "venganza" narco contra las tres chicas de La Matanza. "Vamos a seguir investigando, pero esto explica por qué fueron mutiladas, sepultadas y no querían que las encuentren", apuntó. "Todo el asesinato fue transmitido en un vivo a través de una cuenta de Instagram y aparentemente la habrían visto 45 personas. Era un grupo cerrado y quienes lo vieron formaban parte de la banda y habría sido un disciplinamiento hacia ellos como integrantes de la organización. Ese habría sido el móvil del homicidio en la transmisión", detalló.

A lo largo de la jornada, los investigadores confirmaron que las mujeres fueron trasladadas el mismo viernes que desaparecieron cuando, según la denuncia, se dirigían a una presunta fiesta donde les habían prometido 300 dólares ya que, según reconoció en la denuncia la madre de una de ellas, las chicas mantenían encuentros como trabajadoras sexuales. De la investigación se desprende que Lara, la menor de las chicas -de 15 años-, fue quien llevó adelante los contactos que la invitaron una fiesta y coordinó para sumar a sus amigas.

Pese a ese dato, quienes están siguiendo de cerca la investigación aseguran que no había ningún tipo de vínculo entre las jóvenes y ninguna banda narco, sino que manejan la hipótesis de que todo fue parte de un plan criminal alrededor de una venganza originada, según los primeros datos, por el robo que sufrió un alto miembro de esa banda. Así, los investigadores creen que Lara o una allegada a ella participó de un encuentro en donde a un integrante de la banda narco le quitaron droga y dinero, lo que originó el plan para asesinarlas.

Noticia en desarrollo