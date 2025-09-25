Un vuelto narco: la principal hipótesis alrededor del triple femicidio de las amigas

Los cuerpos de Brenda, Morena y Lara fueron encontrados en la casa de Florencio Varela donde los investigadores confirmaron que fueron trasladadas el mismo viernes que desaparecieron y cuando, según la denuncia, se dirigían a un encuentro y una fiesta donde les habían prometido 300 dólares a cada una ya que, según reconoció en la denuncia la madre de una de ellas, las chicas mantenían encuentros como trabajadoras sexuales. Con los datos de las detenciones de cuatro personas y los contactos y movimientos de la menor de las chicas asesinadas, empezaron a reconstruir una historia que suma fuerza como hipótesis principal en el expediente.

Según los investigadores, Lara, la menor de las chicas, fue quien llevó adelante los contactos que la invitaron una fiesta y coordinó para sumar a sus amigas. Pese a ese dato, quienes están siguiendo de cerca la investigación aseguran que no había una pertenencia de las jóvenes a ninguna banda narco sino que manejan la hipótesis de que todo fue parte de un plan criminal alrededor de una venganza originada, según los primeros datos, por el robo que sufrió un alto miembro de esa banda. Así, los investigadores creen que Lara o una allegada a ella participó de un encuentro en donde a un integrante de la banda narco le quitaron droga y dinero, lo que originó el plan para asesinarlas.

Fuentes cercanas a la investigación aseguraron a El Destape que "nunca existió ni iba a existir ninguna fiesta ni encuentro sexual, a las chicas las llevaron a esa casa para asesinarlas" y aseguraron que el camino siempre fue con ese destino ya que lograron identificar el movimiento de la camioneta a la que se subieron las chicas que se inició en La Tablada, pasó por Lomas de Zamora y llegó hasta la casa del triple crimen en Florencio Varela. Así y tras las detenciones de cuatro sospechosos, la investigación puso el foco en una banda o un desprendimiento de una banda narco con integrantes de nacionalidad peruana que se mantiene activa en la zona del Bajo Flores con conexiones en la zona oeste y zona sur del Conurbano Bonaerense.

Los datos que reúne la investigación también destacan que las jóvenes se movían con regularidad en la zona de Flores y varios boliches del conurbano donde, según declararon familiares, eran trabajadoras sexuales. De allí, entienden los investigadores, se originaron los contactos que luego fueron utilizados para contactarlas y llevarlas con la excusa de una fiesta a la casa donde las asesinaron. Sin embargo, algunas fuentes cercanas a la investigación aseguran que los comentarios alrededor de las víctimas señalan que la menor había participado de un encuentro con algún miembro de la banda narco, posiblemente desconociendo ese trasfondo, y "allí hubo un robo que pudo haber sido de estupefacientes o dinero y por eso la señalaron", destacó una fuente.

Así mismo, fuentes de la investigación destacan que "nadie acusa directamente a la menor sino que la ubican como conocida de ese círculo y quizá no fue la acusada directa sino que las asesinaron para dejarle un mensaje a otras personas". En ese sentido, los investigadores destacan que en la denuncia inicial, los familiares de Morena y Brenda señalaron que fue Lara quien les comentó de la fiesta y quien manejaba el contacto del lugar adonde iban a ir el viernes cuando desaparecieron.

Con los datos que recabaron los investigadores, la hipótesis se mudó a distintas bandas que operan en la Villa 1-11-14 y en otros barrios de la Ciudad y del conurbano bonaerense, y que podrían ser desprendimientos de reconocidas bandas que fueron descabezadas tiempo atrás. Así, buscan encontrar a los asesinos de Morena, Brenda y Lara y responder a la pregunta principal: quién o quiénes fueron los asesinos.