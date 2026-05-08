Crimen de Ángel: la estremecedora advertencia de su papá antes del asesinato que conmueve al país

En el marco de la investigación por el crimen de Ángel, la Justicia de Comodoro Rivadavia ordenó la detención de su madre, Mariela Altamirano y a su pareja Michel González tras considerarlos principales sospechosos del asesinato del nene de cuatro años.

Esta semana, Luis López, padre del niño, exigió que los acusados reciban prisión perpetua por el crimen. Ahora, sus abogados difundieron un estremecedor audio del hombre junto a la psicóloga que propició la revinculación del nene con su madre luego de la separación del matrimonio.

En la grabación se puede escuchar a Luis decirle a Jennifer Leiva que "se van a dar cuenta del maltrato que la mujer ejercía contra su hijo después de que lo maten" en reclamo por la orden judicial de aquel momento que le dio la tenencia de Ángel a Altamirano. La conversación continúa con el padre del nene afirmando que Ángel "quería vivir con él y no con la madre".

Sin embargo, la psicóloga hace caso omiso a sus declaraciones sosteniendo que era el hombre "armaba situaciones de violencia".

Hacia el final del audio, Luis admite que la integridad física del niño "corría peligro" y que si él se iba y lo dejaba con su madre "lo podrían matar". La mujer responde con un "qué miedo" al final de la grabación que dura aproximadamente 24 minutos.

Tanto Altamirano como González están imputados por el delito de "homicidio agravado por alevosía y ensañamiento". Ángel fue asesinado por más de 20 golpes en la cabeza. Si bien, recibió atención médica en el Hospital Regional de Comodoro Rivadavia, el nene murió el lunes 6 de abril por la mañana por un paro cardiorrespiratorio.

La psicóloga Jennifer Leiva tiene prohibido salir del país y no puede ejercer como profesional

Leiva se encargaba de realizar los informes psicológicos sobre el vínculo de Ángel con su madre. Por el crimen del nene de cuatro años, la profesional fue denunciada penalmente por Luis López por haber permitido que el niño viviera con Altamirano. La Justicia de Chubut resolvió prohibirle la salida del país a la psicóloga y, además, suspenderla como profesional del Servicio de Protección de Derechos (SPD).

Esta semana también se aceptó la actuación de Roberto Castillo, abogado de Luis, como querellante en la causa. El letrado no solo apuntó contra la psicóloga Leiva, sino también contra las autoridades del SPD "por permitir firmar una restitución basada en entrevistas de escritorio, ignorando antecedentes de violencia documentados en dos expedientes previos".