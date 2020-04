Cuarentena administrada: qué está permitido y qué no en esta nueva fase

Después de más de un mes desde que el Gobierno haya anunciado el principio del aislamiento social, preventivo y obligatorio, se empezaron a conocer diversas actividades que fueron exceptuadas. Muchas de ellas fueron en todo el país y otras en sectores puntuales.

Con el correr del tiempo, el aislamiento social se fue flexibilizando hasta llegar a que haya diversas actividades abiertas bajo el control de los gobiernos provinciales y municipales. Sin embargo, la mayoría de los establecimientos están cerrados. Todas las ciudades de más de 500 mil habitantes en el país seguirán cumpliendo las medidas de aislamiento social, preventivo y obligatorio como lo hicieron desde el 20 de marzo.

Por el momento se mantienen cerrados, shoppings, negocios con venta a la calle, plazas, gimnasios, bares, cines y teatros. Sin embargo, desde el Gobierno Nacional ya permitieron la apertura de diversos comercios siempre y cuando la venta sea "a domicilio" y con un estricto control sanitario. Siguen suspendidas en todo el país las siguientes actividades: clases presenciales en los distintos niveles y modalidades, y eventos públicos, privados, sociales, culturales, recreativos, deportivos, religiosos, entre otros.

Los trabajadores mayores de 60 años, embarazadas o personas incluidas en los grupos en riesgo (definidos por el Ministerio de Salud) están dispensados de concurrir a sus puestos de trabajo.

En este mismo sentido, las salidas de "una hora" ya 500 metros fueron permitidas por el Gobierno Nacional siempre y cuando los Gobernadores puedan garantizar que no iba a haber problemas. Sin embargo, la gran mayoría de los Gobernadores decidió que, por el momento, no será posible. Por ejemplo, en Gran Buenos Aires y Capital Federal no se puede salir a correr, caminar o tener salidas recreativas.

Por otro lado, en varias provincias, se aplicó un protocolo especial realizado con la jefatura de Gabinete para empezar a flexibilizar algunas actividades. Siempre y cuando los controles sanitarios estén garantizados.