Construyen casas como castillos de arena usando impresoras gigantes: “Se hacen capa por capa”

En la industria de la construcción existen múltiples tendencias últimamente que cada vez sorprenden más a la población mundial. Una de ellas es muy particular y está vinculada al diseño sostenible: se trata de una técnica que hace casas que se imprimen en 3D con arcilla local. Estas viviendas se edifican en el corto plazo con recursos naturales y pueden tomar diferentes formas.

El proyecto pertenece a TECLA y es supervisado por Mario Cucinella Architects y WASP. Comenzó hace siete años, en 2019, en Bolonia, Italia, con el objetivo de hacerle frente a los efectos del cambio climáticos, puesto que la construcción es una de las más contaminantes: solo el cemento emite el 8% mundial de los gases del efecto invernadero. Pero, además, pensaron en esta propuesta para buscar una solución al problema de acceso a la vivienda que existe en todo el mundo, sobre todo, en las grandes ciudades.

Qué elementos utilizan para la construcción de las casas 3D

Los materiales que se utilizan para construir las casas de TECLA son reutilizables y reciclables extraídos localmente como la arcilla, un elemento biodegradable. Algo interesante sobre el nombre del proyecto es los creadores se inspiraron en una ciudad imaginaria que aparece en los relatos del escritor Italo Calvino.

Cómo es el proceso de construcción

Si bien suena imposible al leerlo, es real. Los constructores utilizan impresoras 3D colaborativas para edificar a cada una de las casas de TECLA y lo hacen capa por capa. Tomaron esta alternativa ecológica y circular de India, país en el que se usó esta técnica durante años.

Como toda su estructura es reciclable no produce ningún tipo de residuo. Desde TECLA sostuvieron que estas casas tienen la capacidad de adaptarse a múltiples entornos y a diferentes climas. Pero no solo eso. Además, estas viviendas son aptas para la autoprotección y se caracterizan por ser eficientes energéticamente, algo que promueve la reducción del consumo eléctrico.

Entre las principales tendencias de construcción sostenible se encuentran la arquitectura regenerativa, que se enfoca mejorar los ecosistemas regionales; energía positiva que utiliza sobre todo paneles solares y sistemas de almacenamiento energético; y las construcciones modulares fabricadas también con materiales reciclables y que viene revolucionando la industria en todo el mundo. En todos los casos, el costo de construcción es notablemente menor comparándolo con modelos tradicionales, están listas en menor tiempo y, por supuesto, son amigables con el medio ambiente.