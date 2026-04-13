La casa hecha con 600.000 botellas que resiste huracanes y que puede marcar tendencia en el 2026

La construcción de una casa con más de 600.000 botellas de plástico recicladas sorprendió al mundo entero. Fue en Meteghan River de Nueva Escocia, y se trató de un proyecto desarrollado por la empresa JD Composites, liderada por Joel German y David Saulnier. A través de esta propuesta se instaló una alternativa innovadora, que combina sostenibilidad, tecnología y eficiencia. Ahora bien, ¿de qué se trata?

El material protagonista de esta construcción es el tereftalato de polietileno (PET), el plástico utilizado para elaborar botellas. A través de un proceso industrial, este material fue triturado, convertido en pellets y luego transformado en una espuma expandida que, al solidificarse, da lugar a paneles resistentes y livianos.

Son paneles de 15 centímetros de grosor, que están recubiertos con fibra de vidrio y protegidos con pintura resistente a los rayos UV, lo que garantiza durabilidad frente a la humedad, el moho y las termitas.

Innovación en materiales con una resistencia extrema

Una de las características más destacadas de esta vivienda es su resistencia. Los paneles fueron distintas sometidos a pruebas de viento en condiciones extremas y lograron soportar ráfagas de hasta 524 km/h, superando la intensidad de un huracán categoría 5. Este dato resalta la solidez del material, pero también abre la puerta a su uso en regiones propensas a fenómenos climáticos severos.

Además, el sistema constructivo permite reducir significativamente los tiempos de obra. Las paredes principales de la casa se ensamblaron en siete horas. A esto se suma su alto nivel de aislamiento térmico, que duplica la eficiencia de las construcciones tradicionales y contribuye a disminuir el consumo energético.

Un modelo con mucha proyección

El proyecto no solo destaca por su innovación técnica, sino también por su impacto ambiental positivo. Al reutilizar más de 600.000 botellas plásticas, evita que estos residuos terminen en los océanos, con una solución concreta a uno de los principales problemas ecológicos.

En términos económicos, la vivienda también resulta competitiva. Su costo total, completamente equipada, fue inferior a los 400.000 dólares. Además, contó con financiamiento parcial de la Atlantic Canada Opportunities Agency, lo que permitió impulsar la iniciativa.

Los creadores buscan expandir la tecnología a nuevos proyectos, sobre todo del sector naval, de donde se adaptaron las técnicas de esa industria al ámbito de la vivienda. Este proyecto representa un hito en la arquitectura sostenible, pero también plantea una posible hoja de ruta hacia el futuro de la construcción.