Chau a las obras ruidosas: el invento de China que revolucionará la construcción

Cómo funcionan las novedosas burbujas chinas para la construcción.

En varias ciudades chinas comenzaron a implementar una solución innovadora para mitigar las molestias típicas de las obras urbanas: enormes cúpulas inflables que cubren los sitios de construcción. Estas burbujas actúan como una barrera física que evita que el polvo y el ruido se dispersen hacia los barrios cercanos.

Vivir cerca de una obra suele implicar lidiar con ruidos molestos, polvo acumulado en las ventanas y el característico olor a cemento fresco. Pero con estas estructuras inflables, las tareas pueden continuar sin convertir los alrededores en zonas invivibles, ya que funcionan como membranas protectoras que mantienen el ambiente más limpio y silencioso.

Las ventajas de las burbujas chinas para las construcciones

Un ejemplo destacado está en Pekín, donde la renovación de la Librería de Lenguas Extranjeras en la calle Wangfujing se realiza bajo una cúpula inflable que, según el Gobierno del distrito de Dongcheng, logra bloquear más del 95% del polvo generado por movimientos de tierra, cortes y perforaciones. Además, el nivel de ruido se mantiene por debajo de los 50 decibelios, similar a una conversación tranquila.

Estas cúpulas no solo contienen las partículas y el sonido, sino que también permiten que los trabajos no se detengan por el mal clima. De hecho, las autoridades aseguran que el impacto del clima en el ritmo de las obras se reduce hasta en un 90%, lo que podría acortar el plazo total de ejecución cerca de un 20%.

En Jinan, capital de la provincia de Shandong, se instaló una imponente cúpula inflable de unos 50 metros de altura que cubre aproximadamente 20.000 metros cuadrados. Esta forma parte del proyecto de renovación urbana “Honglou 1905” y está fabricada con PVDF, un material resistente que bloquea cerca del 90% de los rayos ultravioleta y cuenta con clasificación de resistencia al fuego B1.

La estructura cuenta con sensores que monitorean la presión interna y la temperatura, además de un sistema de ventilación que mantiene la circulación de aire dentro de la burbuja. Técnicos aseguran que estas cúpulas pueden reducir el ruido en torno a un 80%, o bien disminuirlo cerca de 40 decibelios, según el punto de medición.

Más allá de los números, el principio es claro: contener el polvo y el ruido en su origen, evitando que se dispersen por las calles. En ciudades con alta densidad urbana, donde las obras conviven con comercios, oficinas y viviendas, esta tecnología apunta a solucionar una tensión creciente: cómo construir sin afectar la calidad de vida del entorno.