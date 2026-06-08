Mientras la causa judicial por el femicidio de Agostina Vega avanza, se difundió una emotiva carta que escribió Elizabeth, abuela de la joven de 14 años, para despedirse de ella. En el escrito, la mujer habló de la imposibilidad para describir el dolor por la partida de su nieta. "Nuestros corazones están partidos en mil pedazos", sostuvo en referencia a todos los allegados a la nena.

Elizabeth afirmó que hoy se apega a las fotos que tiene en su celular para recordarla cada día. "Veo en mi celular cientos de fotos, videos con tu vocecita siempre alegre, con tus locuritas de adolescente", continuó en la carta según detalló La Voz.

Luego se refirió al cumpleaños de 15 que estaban planeando: "Amo recordar nuestros fines de semana durmiendo juntos, a veces charlando antes de dormir, planeando tu cumpleaños, contando los días para tus 15, eligiendo color de vestido, imaginando entrar al salón con tus tíos y ‘tu buelo’ como le decías desde que empezaste a hablar".

En la carta, Elizabeth también recordó lo unida que Agostina era con su hermano menor y su tío: "Te recuerdo en casa jugando con tu hermanito y tu tío como si fuesen tres hermanitos, sacándole las pinturas a tu tía sin permiso". Hacia el final del escrito, la abuela de Agostina habló de "continuar unidos como familia" para pedir justicia por el asesinato de su nieta.

"Mi Agos, mi negra bella, la nieta más hermosa y buena, con la sonrisa más linda. Le pido a Dios que nos mantenga unidos y fuertes como familia para poder pedir justicia. Te amaremos siempre", finalizó.

Este fin de semana el abuelo de Agostina, Miguel Heredia, se descompensó y permaneció bajo supervisión médica hasta que logró recuperarse. No obstante, Melisa Heredia, madre de la nena, continúa internada en grave estado.

Cómo avanza la causa por femicidio de Agostina Vega

Este lunes, Claudio Barrelier, el principal sospechoso del femicidio de Agostina Vega, recibió el alta médica y volverá a prisión. Tras estudios psicológicos y psiquiátricos, los profesionales confirmaron que el hombre de 33 años tenía ideas suicidas y las autoridades penitenciarias procedieron a internarlo en el Hospital Modular de la cárcel de Bouwer. Ahora, Barrelier se encuentra en buen estado de salud y declarará ante el fiscal Raúl Garzón nuevamente.

Por otra parte, el jueves pasado la Fiscalía ordenó la detención de Osvaldo Fassetta, un hombre de 47 años que se había presentado ante los medios como "amigo e inquilino" de Claudio Barrelier. Para el fiscal, sus declaraciones fueron sospechosas y se lo está investigando por encubrimiento.

Además, a última hora de este lunes, la Fiscalía pidió la detención de Soledad Andreani, la dueña del auto Ford Ka color negro, en el que Claudio Barrelier trasladó el cuerpo de la víctima hacia el barrio Ampliación Ferreyra para allí descartarlo.