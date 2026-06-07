Caso Agostina Vega: quién es quién en el femicidio de la adolescente de 14 años

A dos semanas del femicidio de Agostina Vega, la adolescente de 14 años que estuvo desaparecida en Córdoba, el caso avanza a paso lento. El último jueves fue detenido Osvaldo Fasetta, quien vivía en la casa de Claudio Barrelier, el principal sospechoso por el asesinato de la joven.

Fasetta había dado entrevistas en televisión y algunas de sus declaraciones habían llamado la atención de los investigadores. Según trascendió, está acusado de “encubrimiento agravado”, una calificación que los querellantes aseguran que incluiría también a otras dos personas.

El resultado preliminar de la autopsia confirmó que la menor fue abusada y asfixiada. Sus restos habrían sido descartados por Barrelier en un descampado de más de 200 hectáreas. Pese que había sido arrestado unos días antes de iniciar la búsqueda de la adolescente, en ninguna de las declaraciones ante el fiscal Raúl Garzón colaboró para dar con el paradero de Agostina.

Ahora la causa se encuentra nuevamente bajo secreto de sumario con dos detenidos -Barrelier y Fasseta- aunque la Justicia tiene en la mira a más personas, por lo que se esperan novedades en los próximos días.

¿Quién es quien en el caso de Agostina Vega?

Agostina Vega: la adolescente tenía 14 años. Durante un tiempo vivió con su papá hasta que regresó con su mamá hasta Córdoba tras una orden judicial. Según la pericia forense, fue asesinada entre la noche del sábado 23 de mayo y en las primeras horas del domingo 24.

la adolescente tenía 14 años. Según la pericia forense, fue asesinada entre la noche del sábado 23 de mayo y en las primeras horas del domingo 24. Claudio Gabriel Barrelier: es el principal sospechoso del femicidio. Había sido pareja de la mamá de Agostina y a pesar de que la relación finalizó, siguieron con una amistad, por lo que era habitual que la víctima lo siga viendo. Trabajaba en la municipalidad.

Miguel y Elizabeth Heredia : son los abuelos de la menor y lideran el pedido de justicia. Ambos son querellantes en la causa.

: son los abuelos de la menor y lideran el pedido de justicia. Ambos son querellantes en la causa. Melisa Heredia: es la mamá de Agostina y continúa internada hace más de una semana. La Justicia investiga sus movimientos y existe cierta sospecha.

es la mamá de Agostina y continúa internada hace más de una semana. La Justicia investiga sus movimientos y existe cierta sospecha. Gabriel Vega: papá de la adolescente y ex policía. Desde hace años tiene conflictos judiciales con Melisa y fue el primero que apuntó contra Barrelier.

papá de la adolescente y ex policía. Desde hace años tiene conflictos judiciales con Melisa y fue el primero que apuntó contra Barrelier. Eduardo Fasseta: es el nuevo detenido en la causa y se lo acusa de encubrimiento. Vivía en el mismo lugar que Barrelier y fue hacer la denuncia de la desaparición de la menor con Melisa.