El jugador de la selección y su medio hermano Leonardo Venegas.

Leonardo Venegas, el medio hermano del futbolista de la Selección Argentina Marcos Senesi, fue declarado culpable por un jurado en Miami tras intentar secuestrar a una niña de seis años en julio de 2023. El veredicto, alcanzado tras solo dos horas de deliberación judicial, pone fin a un proceso que captó la atención internacional debido a la gravedad de los cargos y al vínculo familiar del acusado con el deportista de élite.

Venegas, quien se desempeñaba como agente inmobiliario y tenía una faceta pública como músico, enfrenta ahora la posibilidad de ser condenado a prisión perpetua, una pena que la justicia estadounidense reserva para delitos de extrema gravedad contra menores.

El intento de secuestro

Los hechos que llevaron a esta condena ocurrieron en el noreste de Miami-Dade durante la semana de celebraciones por el Día de la Independencia de los Estados Unidos. Según la reconstrucción efectuada por la fiscalía, Venegas realizó un primer intento de rapto el 4 de julio de 2023, mientras la pequeña víctima observaba los fuegos artificiales. Al no lograr su cometido inicial, el hombre regresó al lugar dos días después a bordo de una camioneta Range Rover, identificando nuevamente a la menor mientras jugaba con sus amigos. En esa ocasión, Venegas descendió del vehículo, tomó a la niña del brazo y comenzó a arrastrarla con la intención de introducirla en el automóvil.

La resistencia de la víctima fue fundamental para evitar el secuestro. Durante el forcejeo, la pequeña logró morder a su captor, lo que provocó que este la soltara. Antes de huir de la escena, el agresor le propinó un golpe de puño a la menor. La investigación policial se apoyó fuertemente en los registros de las cámaras de seguridad de la zona, que permitieron identificar tanto el vehículo como la presencia de Venegas en el área durante los días de los ataques. A pesar de las pruebas, el acusado mantuvo su postura de inocencia durante todo el juicio y llegó incluso a cuestionar el testimonio de la niña.

Duelo familiar y el presente deportivo de Marcos Senesi

La condena de Venegas, conocido en el ámbito digital como el youtuber y músico "Ácido Mc", generó un fuerte impacto en su ciudad natal de Concordia, Entre Ríos. Venegas y el defensor Marcos Senesi son hijos de la misma madre, aunque poseen padres diferentes, lo que explica la distinción en sus apellidos. Desde el entorno familiar, manifestaron al diario El Sol de Concordia que se encuentran "destruidos" y "muy conmovidos con la noticia". Resaltaron que incluso la abuela de los jóvenes está atravesando un momento de profunda angustia por la situación judicial del mayor de ellos.

Mientras se espera la fecha definitiva para el dictado de la sentencia, Senesi se encuentra en los Estados Unidos, pero bajo un contexto completamente opuesto. El defensor fue recientemente convocado por Lionel Scaloni para sumarse a la Selección Argentina que disputará el Mundial 2026, reemplazando al lesionado Leonardo Balerdi. El futbolista llegó a Kansas City en las últimas horas para incorporarse a los entrenamientos del equipo nacional y mantuvo, hasta el momento, un hermético silencio sobre la situación procesal de su medio hermano.