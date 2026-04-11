Caso Ángel: el fiscal rompió el silencio y dijo que investigan un homicidio

El fiscal Facundo Oribones, a cargo del caso de Ángel López, el niño de 4 años que falleció de manera dudosa en la ciudad de Comodoro Rivadavia, aseguró que "se investiga el caso como homicidio" aunque tampoco "se descarta ninguna línea de investigación". Mientras tanto, aguarda por los resultados finales de la autopsia para constatar cómo fue la muerte del menor que estaba al cuidado de su madre al momento de fallecer el domingo pasado.

"Se investiga como homicidio, pero no se descarta ninguna línea de investigación. Hay sospechosos que están en la ciudad que están siendo monitoreados", afirmó Oribones este viernes en conferencia de prensa.

Ángel fue llevado el pasado 5 de abril al Hospital Regional de la ciudad de Comodoro Rivadavia, donde falleció luego de permanecer dos días internado en graves condiciones. Había llegado a la institución luego de descompensarse en la casa de su madre, Mariela Altamirano.

Si bien se espera el resultado final, el fiscal detalló que los exámenes preliminares dieron que el niño tenía "traumatismo en la zona craneal" al momento de morir.

"Están tratando de dilucidar si se trata de una acción voluntaria o involuntaria", dijo Oribones, y luego agregó: "Los golpes, como máximo, serían de hace 10 días atrás".

Por su parte, el fiscal general de Comodoro Rivadavia, Cristian Olazábal, resaltó que tanto su madre como su padrastro, Maicon González, son los apuntados por el hecho. "Son los principales sospechosos y eso podría provocarnos una nulidad a futuro. Se les hizo saber que están sospechados, hay una imputación hecha por la Fiscalía y están bajo el control estatal”, indicó.

El fiscal también remarcó que el niño no tenía "ninguna lesión traumática" y que no presentaba "signos de violencia" al momento de ingresar al hospital. "No tenemos una evidencia firme de que fue una acción deliberada, por lo que no están formalmente imputados. Se investiga como homicidio y hay sospechosos, que son la madre y la pareja", sostuvo Olazábal.

Qué dijo su madre

En su primer declaración pública, Altamirano negó haber golpeado y matado a su hijo y dio su versión de los hechos: descubrió que el menor no respiraba cuando estaba en su cama junto a su novio, intentó hacerle RCP y lo llevó de urgencia a un hospital al ver que no reaccionaba.

"Yo no maté a mi hijo. Es más, lo protegí y lo busqué", remarcó y agregó: "Yo también quiero saber qué pasó. Nosotros no le pegamos al nene, no le hicimos nada".

Mientras tanto, familiares, vecinos y allegados marcharon desde la plaza principal de Comodoro Rivadavia hasta la fiscalía en reclamo de justicia. Durante el recorrido se escucharon consignas contra el accionar judicial, en un clima de fuerte malestar social.

Con carteles, imágenes del menor y velas, los manifestantes reiteraron el pedido de "justicia", no solo por el caso de Ángel sino también por los de Valeria Schwab y Diego Serón, otros episodios recientes que generaron conmoción en la ciudad, según Noticias Argentinas.

En ese contexto, Lorena Andrade, madrastra del niño, sostuvo: "Que no se corra el foco", y afirmó que el menor "murió al cuidado de esas personas", en alusión a su madre biológica, Mariela Altamirano, y su pareja. Además, remarcó: "Está a la vista, la madre pidió que le entreguen el cuerpo sin la autopsia. Le dije que era una asesina".