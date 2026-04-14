Caso Ángel: dictaron seis meses de prisión preventiva para la madre y el padrastro

González declaró este martes en la audiencia de control de detención y aseguró que tanto él como su pareja son “inocentes” del presunto delito.

La Justicia dictó este martes seis meses de prisión preventiva para Mariela Altamirano, madre biológica de Ángel, el niño de cuatro años que murió en Comodoro Rivadavia por circunstancias que aún se investigan, y su pareja, Michael González. Ambos fueron detenidos luego de que se conocieran los resultados preliminares de la autopsia, que indicaron que el cuerpo del menor presentaba 20 traumatismos en el cráneo.

González declaró este martes en la audiencia de control de detención y aseguró que tanto él como su pareja son “inocentes” del presunto delito. “Nosotros también queremos saber qué pasó”, agregó, según la Agencia Noticias Argentinas. Altamirano, por su parte, se mostró compungida. Ambos permanecen detenidos en celdas separadas en distintas localidades de Chubut: la mujer en Rada Tilly y el hombre en General Mosconi.

Según el medio local ADN Sur, el juez rechazó las propuestas de las defensas públicos, atento al presunto maltrato infantil. El magistrado señaló que la madre “no hizo nada para interrumpir el maltrato” ni “le dio auxilio”. Entonces, ante el peligro de fuga y entorpecimiento de la causa, se dictó la prisión preventiva.

Qué reveló la autopsia de Ángel

La necropsia preliminar determinó que la causa de muerte fue “hipertensión endocraneana por edema cerebral difuso y generalizado”, producto de una “herniación del tronco cerebral y amígdalas cerebelosas”. Según fuentes judiciales, las lesiones fueron “ocasionadas voluntariamente”, lo que descartó cualquier hipótesis de accidente o muerte natural.

En este marco, el resultado final de la autopsia, que se dio a conocer en las últimas horas, fue la pieza clave que llevó al fiscal a solicitar la detención de la madre y el padrastro. El niño había sufrido un paro cardiorrespiratorio tras una descompensación el pasado 5 de abril, en la vivienda de Altamirano. Fue trasladado al Hospital Regional, pero murió 48 horas después de ser internado.

Poco después de su muerte, el padre de Ángel, Luis López, denunció que la madre biológica del niño y la pareja de esta "mataron" al menor. Ante la revelación de la autopsia, quedó descartada la posibilidad de un accidente doméstico o causas naturales. Según el informe, las lesiones traumáticas en la región craneal son compatibles con actos de violencia física de gran intensidad.

De qué se acusa a la madre de Ángel y al padrastro

La querella acusó a la pareja de homicidio agravado y abandono de persona seguido de muerte. Tras su detención, Altamirano fue trasladada a la localidad de Rada Tilly, mientras que González quedó alojado en una comisaría del barrio Mosconi, a unos kilómetros de Comodoro Rivadavia.

Tras dictarse la prisión preventiva, el padre de Ángel afirmó que se sentía "aliviado", ya que estaba "seguro" de que los detenidos no iba a "escaparse" por el presunto homicidio. "No sé por qué le están dando tantas vueltas si ya tienen toda la evidencia ahí. Pero sí estoy contento por lo que sucedió hoy. Vamos a poder dormir un poco más esta semana porque sabemos que están tras las rejas y ya no tengo más ese miedo de que se escapen, se vayan y no encontrarlos nunca más”, expresó a C5N.

También insistió en que la condena tiene que ser para ambos: “Si Michael es el primer autor del asesinato, ella es la culpable de que pasara esto, porque tenía que proteger al nene... a mi hijo”.

“En un momento me quería tapar los oídos porque es aterrador lo que le hicieron. No me cabe en la cabeza por qué ella quería tener a Ángel si no lo querían ni se preocupaban por él. Nos quisieron hacer daño a nosotros. Sabían que sacándome a Ángel me iban a hacer daño. Y lo hizo para siempre”, lamentó el padre del niño.