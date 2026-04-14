"Ángel usaba una máscara de Spiderman": la estrategia para esconder los golpes, según el fiscal

El fiscal que lleva adelante la investigación por el asesinato del niño Angel López aseguró que Mariela Altamirano y Michel González son los dos son responsables del homicidio del pequeño, ya que por los testimonios y pruebas recabados eran ellos - madre y padrastro- quienes estaban a cargo del menor hasta que fue trasladado al hospital desde su casa. Durante la audiencia de control de detención contra ambos, Cristian Olazabal, aseguró que “los testigos trazan una matriz de violencia sistémica en esta pareja. No solo física, sino en cuanto al estado de descuido del menor”. Una máscara de Spiderman sería clave para la investigación.

En la acusación, el Fiscal explicó que los informes preliminares de la autopsia son categóricos y sostuvo que “el análisis global permite establecer que el niño estuvo solo con ellos dos en ese domicilio” y que “se ha descartado una patología previa, entonces todo nos lleva a pensar que las lesiones que tenía en la cabeza fueron ejecutadas por un tercero”. Así, Olazabal destacó que en la cabeza del pequeño había 20 golpes distribuidos en 12 golpes en la zona frontal, 6 en la parte de atrás y uno en cada costado lo que, señaló el Fiscal, “nos lleva a sostener una única hipótesis y nos permite descartar las coartadas que le dieron al personal policial en un principio”.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

El fiscal sostuvo que en la reconstrucción de la investigación descubrieron que los golpes tenían una data de entre 5 y 10 días previos a la realización de la autopsia y contó que se desprende de las declaraciones testimoniales que por esos días “el pequeño usaba una mascara de Spiderman” la forma utilizada para cubrir los golpes, según los investigadores. Además, el acusador sostuvo que de la declaración de un vecino se conoció que lo vieron al padrastro corriendo con la beba, hermana de Ángel, en brazos y acusando a Mariela de querer golpearla porque él le había pegado antes al chiquito. También incorporó a la acusación el relato de dos ex parejas de Michel González que lo denunciaron por violencia contra ellas y también con el hijo de una.

Mientras el Fiscal iba revelando detalles de la investigación, Mariela Altamirano se mantenía con la cabeza baja y su pareja, Michel González, miraba al juez pero no cruzaron miradas con Luis y Lorena, el papá y la madrastra del pequeño, aunque ellos buscaron en todo momento mirarlos a los ojos. En el relato del Fiscal, hubo un detalle que impresionó a la mayoría de los asistentes en la sala, y fue cuando Olazabal contó la declaración de una maestra del jardín al que iba Ángel que aseguró que el 26 de marzo lo vieron al nene muy angustiado y trataron de hablar con él, aunque destacó que el pequeño tenía dificultades en el habla. Allí, según el relato de la maestra, contaron con el apoyo de un ayudante terapéutico y el pequeño contó llorando que lo habían bañado con agua muy fría y él quería agua calentita. Ante esa situación, desde el jardín hablaron con la mamá de Ángel que respondió que el nene se bañaba solo, por lo que las maestras le pidieron que tenga más cuidado y lo supervise.

Tras la fuerte acusación del Fiscal, Michel González pidió declarar y aceptó responder preguntas sólo de la defensa. Ante el Juez, el padrastro de Ángel que está acusado del homicidio aseguró que tanto él como Mariela son inocentes y negó haber golpeado al menor asegurando que “se lo corregía como a cualquier niño” pero “jamás le hicimos maltratos”, dijo. En cuanto al día domingo en particular, dijo que se levantó para preparar mate y sintió olor a pis, por eso lo bajaron de la cucheta a la cama de la mamá, lo cambiaron y siguió durmiendo. “él roncaba hasta que sentimos que no roncaba más y nos llamó la atención”, dijo como antesala de lo que iba a ocurrir luego. Explicó que se fueron del hospital porque llegó Luis, el papá de Ángel, y ellos tuvieron miedo y se sintieron amenazados. Según el padrastro, se fueron porque una médica les pidió que se vayan y luego los llamaron para decirles cómo estaba el pequeño. Según González, llegó la ambulancia mientras Mariela le hacía RCP al nene y se lo llevaron. “Mariela fue en la ambulancia porque ellos no sabían hacer RCP”, dijo ante el Juez.

Según la declaración de González, mientras la mamá se fue en la ambulancia él se quedó en la casa juntando las cosas para dejar a la beba con una vecina y cuando fue al hospital, la familia del papá de Ángel se mostró amenazante y luego los atacaron en la fiscalía. Esta declaración contrasta con el pensamiento de la Fiscalía que sostiene que antes de llevar al nene al hospital el padrastro había quemado elementos y buscó deshacerse de pruebas que los comprometían. Frente al Juez, González no solo acusó al padre de Ángel y su círculo íntimo sino que sostuvo que él y Mariela “quieren saber qué pasó” y que tienen miedo porque la gente los acusa y los amenaza en redes sociales, al tiempo que “los vecinos tienen miedo de hablar” porque los amenazan y “tuvimos que mandar a la bebé con su abuela a Córdoba por miedo a que le hagan algo”, aseguró. Durante el relato de Michel, muchas miradas en la sala se posaron sobre Mariela que por momentos lagrimeó y se tapaba la cara casi todo el tiempo.

Ante la descripción de esos detalles, el Fiscal pidió la prisión preventiva para Michel González y Mariela Altamirano y describió que según entiende la investigación, “todo lleva a pensar que las lesiones fueron ejecutadas por González”, al tiempo que sostuvo que la mamá “Altamirano no hizo nada para ni intervino en las agresiones pero tampoco hizo nada después” para evitar el trágico desenlace ya que “cuando el niño llegó al hospital ya estaba muerto clínicamente”, aseguró. Frente a la acusación, los abogados de los acusados se opusieron al pedido de la investigación a prueba y consideraron que no había elementos suficientes para sostener la acusación de homicidio. La abogada defensora de Mariela Altamirano sostuvo que “los golpes que la fiscalía introduce como coscorrones pueden ser producto de otra causa”, al tiempo que el abogado defensor de Michel González dijo que pese a que acusan al hombre de ser el causante pero las pruebas incorporadas no alcanzan para acusarlo solamente a él.

Despuès del intercambio, el Juez Penal Alejandro Soñis dictó la prisión preventiva por 6 meses para Mariela Altamirano y Michel González para que la Fiscalía continúe con la investigación para determinar qué ocurrió horas antes del trágico domingo 5 de abril y sumar testimonios, peritajes y análisis forenses para determinar si es posible llevar a juicio a la mamá y al padrastro de Ángel por el homicidio del pequeño. “Voy a coincidir con el Ministerio Fiscal”, señaló el Juez y sostuvo que “queda de manifiesto el maltrato que sufría el niño por parte de los imputados” y destacó que “había connivencia en aceptar los maltratos al menor”. Por último, el Juez justificó la prisión preventiva porque los acusados “no tienen arraigo en la ciudad, tienen hijos en otras localidades y no cuentan con trabajo estables” y avanzó en un paso clave que es el secuestro y análisis de un celular de Mariela Altamirano que a mujer compró luego de que allanaran su casa y quedó secuestrado en la comisaría al momento de la detención.