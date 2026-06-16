Así es la nueva vida de Guillermina Calabrese, la hija de Abel Pintos, en el exterior

Guillermina Calabrese, hija del cantante Abel Pintos, atraviesa una etapa llena de aprendizajes y descubrimientos en Australia. En este nuevo capítulo, combina sus estudios con la exploración de distintos paisajes, mostrando una rutina equilibrada entre la vida académica y el disfrute de su entorno.

En los últimos días, Guillermina compartió en sus redes sociales imágenes que revelan cómo es su día a día en Sídney. Desde playas con formaciones rocosas hasta un muelle para contemplar el paisaje, sus publicaciones reflejan la manera en que aprovecha cada momento para descubrir y adaptarse a esta ciudad tan diferente a su lugar de origen.

Su rutina diaria incluye caminatas que mezclan naturaleza y vida urbana, demostrando un presente activo y dinámico. La joven logra combinar el estudio con recorridas que le permiten conocer rincones emblemáticos y sumar experiencias únicas, lo que convierte esta etapa en una oportunidad para crecer y aprender de manera integral.

La adaptación a este nuevo entorno se nota en cada posteo, donde Guillermina encuentra tiempo para disfrutar y compartir su pasión por la fotografía. No es la primera vez que viaja al exterior para estudiar, ya que anteriormente lo hizo en Estados Unidos y Europa, siempre con el objetivo de aprender y conocer nuevas culturas.

Los posteos de la hija de Abel Pintos sobre su nueva vida en Australia

Además, mantuvo el contacto con su familia y amigos a través de mensajes que compartió en Instagram. Su madre, Mora Calabrese, expresó cuánto la extrañan junto a Abel Pintos, y Guillermina respondió con una imagen que refleja la cercanía y el afecto que los une a pesar de la distancia.

La hija de Abel Pintos atraviesa un camino que combina estudio, recorridas y nuevas experiencias.

Como bien señala Caras, una amiga también le preguntó cómo vive esta experiencia en Australia, a lo que Guillermina respondió con naturalidad y humor, destacando la satisfacción que le genera esta oportunidad y bromeando sobre el cansancio que le provoca tener que cocinarse sola, aportando frescura a sus respuestas.

Los mensajes de cariño de sus familiares refuerzan el acompañamiento que recibe, manteniendo vivo el vínculo pese a la distancia. En ese sentido, las redes sociales se transformaron en un espacio para compartir momentos cotidianos y fortalecer la relación con su entorno cercano.

Por último, Guillermina sorprendió a sus seguidores con una imagen donde mostró su nuevo corte de pelo, realizado en una peluquería coreana. Este cambio de look es otro detalle que marca esta etapa de transformación personal y adaptación a su nueva vida en Australia.