Cómo es la casa de Abel Pintos en el Chaco.

Abel Pintos, uno de los cantantes más populares del país, no solo triunfó en la música, sino que también logró un equilibrio perfecto entre su carrera y su vida personal. Casado con Mora Calabrese, con quien formó una familia ensamblada, el artista disfruta de la tranquilidad de su hogar en Resistencia, Chaco, donde vive con sus hijos Agustín y Rosario, además de Mora, fruto de la relación anterior de su esposa.

Aunque suele compartir fotos familiares en Instagram, donde lo siguen más de dos millones de personas, Abel mantiene un perfil reservado y poco habitual para una figura pública. Por eso, muestra solo algunos detalles de su residencia, que refleja un estilo minimalista y funcional.

Uno de los espacios que el cantante exhibió fue su cocina, un ambiente luminoso con una paleta neutra basada en tonos grises y blancos. Los muebles simples, sin tiradores ostentosos, y la mesada de granito claro crean un contraste sutil. La luz natural entra a través de una ventana que aporta amplitud, mientras que la decoración se mantiene despojada, en línea con la estética minimalista que caracteriza su hogar.

El living también sigue esta línea, con paredes blancas y muebles laqueados del mismo color. Allí, Abel disfruta de momentos de lectura y café, acompañado por una mesa ratona de mármol con vetas delicadas y un borde metálico que le da un toque moderno. Detalles como plantas de interior suman frescura y calidez al ambiente.

Los detalles de la casa de Abel Pintos en el Chaco

En el exterior, el cantante diseñó una galería techada que combina un estilo rústico con un aire bohemio. Las paredes de madera, los sillones de fibras naturales y la abundancia de plantas crean un espacio pensado para relajarse y desconectar, rodeado de la naturaleza chaqueña.

También mostró la entrada principal de su casa, con una fachada blanca y puertas de hierro con vidrio repartido, equipadas con cortinas roller que suavizan la luz. Entre los elementos decorativos destacan una lámpara colgante de hierro forjado y una maceta con helecho suspendida, que aportan personalidad y armonía al conjunto.

Así, Abel Pintos comparte la esencia de su hogar amplio y luminoso en Chaco, un refugio donde la sencillez y el entorno natural le permiten vivir en familia con tranquilidad, lejos del ruido y la exposición constante que implica su carrera artística.