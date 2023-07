Radiografía de Los Raelianos, la secta que "clonó humanos" y que está instalada en Argentina: la mirada de una experta

La clonación de la oveja Dolly en 1996 abrió una puerta que es difícil de cerrar: ¿es posible clonar humanos? Una secta ufóloga surgida hace casi 50 años aseguró haber clonado a una persona poco tiempo después. Paula Salamone, psicóloga clínica y doctora en neurociencias, le explicó a El Destape cómo surgió y de qué trata este movimiento que tiene adeptos en la Argentina y en diversas partes del mundo.

El veloz avance de la ciencia en la clonación de animales y la búsqueda de la medicina por perfeccionar las tecnologías abrió dos caminos: por un lado, la esperanza de que este método resulte de gran utilidad para curar enfermedades o salvar vidas. Y por el otro, el avance de una secta llamada Los Raelianos, que en 2002 anunció el nacimiento de la primera persona clonada. La psicóloga clínica y doctora en neurociencias, Paula Salamone, realizó una radiografía de esta secta ufóloga en diálogo con El Destape, ¿cómo surgió y qué busca el movimiento que tiene entre 10 y 50 adeptos en la Argentina?

En principio, se pensó a la clonación como un procedimiento clave para mejorar la salud de las personas. De hecho, un científico del CONICET aseguró recientemente que "recrear un corazón o un riñón va a ser posible", aunque admitió que "va a llevar un poco más de tiempo". Tras la confirmación de la clonación de la oveja "Dolly" en 1996, en manos de los científicos Ian Wilmut y Keith Campbell (Instituto Roslin de Edimburgo, Escocia), el mundo se vio revolucionado. El debate moral y ético de la clonación humana comenzó a tomar protagonismo, al punto de que hubo protagonistas controvertidos como el científico Woo Suk Hwang y el ginecólogo Severino Antinori que generaron polémicos anuncios ante la sociedad mundial. Pero no fueron los únicos: el Movimiento Los Raelianos también se sumaron a esta idea.

Cómo surgió la secta de Los Raelianos

La historia de Los Raelianos comenzó antes de que la ciencia pudiera crear a la oveja "Dolly", el primer mamífero clonado, pero justamente después de que en 1952 tuviera lugar la clonación del primer animal: una rana, que surgió a partir de los trabajos de los investigadores Robert Briggs y Thomas J. King, de la Universidad de Pennsylvania.

De acuerdo a lo que precisó Salamone, se trata de "un grupo religioso que fue fundado por un ex periodista francés especializado en automovilismo (Claude Maurice Marcel Vorilhon) en los años '70, que ahora se lo conoce al fundador con el nombre de Rael, aunque este no era su nombre original, y dice haber sido contactado por humanos extraterrestres". Al mismo tiempo, señaló que "la creencia principal de Los Raelianos tiene que ver con esto mismo, creer que la vida en la Tierra fue creada por una raza de humanos extraterrestres que tiene una tecnología muy avanzada, tecnología genética, que los llaman los Elohim y que la humanidad tiene que prepararse eventualmente para el regreso de los Elohim a la Tierra".

De hecho, en una entrevista que brindó en 1981, el ex periodista francés que pasó a llamarse Rael (Claude Vorilhon) cuenta cómo fue la forma en la que fue contactado por los extraterrestres. "Yo estaba en el cráter de un volcán, en Francia y vi una luz en el cielo brillante que titilaba. Era una máquina plateada con forma de campana y fondo convexo que se podía oler. Bajaba muy lentamente y se detenía a unos 30 metros de mí". Y agregó: "En ese momento, pensé que debía ser un plato volador, de los mismos que leemos en los periódicos y que se iría de la misma manera que apareció. Pensé que simplemente se lo contaría a mis amigos periodistas y no me creerían. Exactamente después se abrió una puerta pequeña en la parte inferior, y vi dos pies y dos piernas. Había un hombre pequeño de aproximadamente 1 metro 40 que salió caminando lentamente hacia mí. Ese fue el momento más intenso de los nuevos presentadores".

Rael, líder de Los Raelianos.

Según indicó, el extraterrestre en cuestión era de los Elohim, una raza de un planeta lejano que, como parte de un experimento exótico, había creado a la humanidad hace millones de años. La criatura continuó diciendo que él era el verdadero padre de Vorlon (una supuesta raza extraterrestre) y le dio un nuevo nombre: Rael, el mensajero.

En tanto, en dicha nota, el ex reportero francés señaló su objetivo en la secta: "La misión es la que estoy haciendo ahora, que es traer revelación para los hombres que solían creer que fueron creados por un Dios material o que la vida nació por casualidad de una gota de agua, que luego vinieron los peces, los monos y finalmente los hombres". Y sostuvo: "Fuimos creados por personas como nosotros. Fuimos creados en el laboratorio por manipulación genética. Tal como somos capaces de hacer ahora. Mi misión en la vida es construir una embajada donde podamos recibirlos, donde haya inmunidad diplomática, donde podamos saludarlos en la Tierra, algo que es genial. Ellos nos están observando".

Como si fuera poco, Rael afirmó que es "el medio hermano de Jesús", gran protagonista de la religión cristiana. En tanto, indicó que la creación de la especie actual es producto de una combinación de los seres de la Tierra y de otras partes del universo, que se dio hace 25.000 años (y no hace miles de millones de años, como indica la ciencia), cuando los Elohim llegaron en platos voladores a este planeta: "Tenemos al mismo padre. Jesús fue el hijo de un padre extraterrestre y el de una madre (María) de la Tierra".

Paula Salamone, psicóloga clínica y doctora en neurociencias.

Qué buscan Los Raelianos

Mientras trabaja en Suecia, más precisamente en la Universidad de Linköping en el Centro de Neurociencias Sociales y Afectivas, donde busca estudiar y "entender cómo el cuerpo, la fisiología puede cambiar nuestras emociones o la forma en la que piensa" el ser humano, Paula Salamone le da precisiones a El Destape sobre cuál es el objetivo principal de Los Raelianos como secta: "Quieren construir una embajada espacial y una especie de aeropuerto espacial. Ellos hacen toda una reinterpretación de la Biblia en donde proponen que muchas de las cosas que aparecen en la Biblia, por ejemplo los milagros que dicen que en realidad fueron producidos por tecnología muy avanzada de los Elohim. Por ejemplo, que Jesús no caminó sobre el agua y que esto no fue un milagro, sino que los Elohim hicieron que Jesús flotara con tecnología".

Además, la especialista en psicología clínica y doctora en neurociencias advierte que "lo más polémico que proponen es que en lugar de ir al cielo para la vida eterna, que la vida eterna se va a conseguir con la clonación humana". Lo que proponen es que si te adherís a la secta al morir, vas a ser juzgado de algún modo por una especie de grupo de genios. Y ellos van a evaluar si fuiste un buen humano y sos inteligente en especial, a partir de eso definirán si te clonan y podés vivir eternamente".

Rael, líder de Los Raelianos, la secta ufóloga que asegura haber clonado humanos.

Salamone también dejó en claro que la propuesta de Los Raelianos no es tener una democracia sino una "genio-cracia, en donde todos los que tienen una inteligencia superior son los que deciden. El problema que tienen este tipo de grupos es que tienen fallas muy graves en su teoría, algo que es muy común a muchas teorías pseudocientíficas, pero es un problema porque parecen ser científicas". Y subrayó: "Pseudociencia significa eso, algo que parece científico pero en realidad no lo es".

Los Raelianos, secta ufóloga de clonación de humanos.

Los Raelianos afirman haber clonado al primer bebé humano

El 26 de diciembre de 2002, Los Raelianos afirmaron que clonaron al primer bebé humano, más precisamente a una niña a la que bautizaron "Eve". El anuncio fue realizado en una conferencia de prensa que tuvo lugar en Hollywood (Florida), donde no brindaron detalles sobre dónde y cómo se produjo el nacimiento.

Sin embargo, Paula Salamone advirtió: "Yo conocí a Los Raelianos porque vengo de una familia de científicos que usamos de verdad el método científico y en particular mi papá (NdeR: Gustavo Salamone, científico del CONICET que clona animales) trabaja en ingeniería genética de animales y en clonación, pero con fines médicos o reproductivos. Y el problema que tienen muchas pseudociencias es esto, que parecen ciencia, pero carecen de toda evidencia científica, de todo método científico y que por eso sacan conclusiones súper erróneas. Proponen ser científicos y basarse en tecnología e ingeniería genética, pero lo que proponen no tiene ninguna evidencia y de hecho la evidencia desacredita mucho de lo que dicen".

"Proponen es que ya clonaron a una bebé en el 2003 sin ninguna evidencia científica que sustente esto y dicen que no publicaron nada, no publicaron un artículo científico y no dicen quién es ni muestran ninguna evidencia de la existencia de este clon de bebé porque quieren proteger su intimidad. Pero en realidad, sin una aprobación ética, esto no se puede hacer", agregó, de manera contundente. Y también marcó otro dato que desacredita a Los Raelianos: "La aprobación ética es fundamental en ciencia y además la tecnología de la época no da porque recién como en los ‘70 se hizo la primera bebé de probeta, que hoy en día esa persona tiene como 44 años. Hoy en día tenemos un montón de técnicas para la reproducción asistida, así que no dan las cuentas".

Los Raelianos en la Argentina y el resto del mundo

Según lo que pudo averiguar Paula Salamone, la secta de Los Raelianos cuenta con "aproximadamente 100.000 adeptos" en todo el mundo: "Según como lo veas puede ser mucho para esta teoría... en realidad, no es tanto si lo comparamos con otras teorías que son bastante exóticas, como los que creen que la Tierra es plana, que tiene muchísimos más adeptos".

"El lugar donde aparentemente hay más seguidores es en Japón. Y en Argentina, en 2007, había un reporte de que había 10 adeptos y hoy en día yo creo que habrá menos de 50, pero no tengo el dato certero".

Miembros de la secta ufóloga de Los Raelianos.

- Desde el punto de vista psicológico, ¿cómo surgen este tipo de sectas y qué buscan?

Hay muchísimos factores que pueden contribuir a que surjan este tipo de sectas. Desde el punto de vista psicológico podríamos analizar tanto qué es lo que hace que tengan adeptos estas sectas o qué es lo que hace que surjan, desde el punto de vista de quienes crean estas sectas. Desde el punto de vista de los seguidores, seguramente tiene que ver con personas que se sienten solas, aisladas o sin propósito, personas que tienen vulnerabilidad psicológica, que se sienten insatisfechas a nivel emocional y que esta secta les da algún sentido de comunidad, de pertenencia, de propósito y que esto es súper importante porque en realidad todas las personas nos tratamos de responder a la pregunta de qué es lo que va a pasar con nosotros el día de mañana cuando ya no estemos y algunas personas viven la trascendencia o creen en que van a trascender a través de sus hijos, a través de su trabajo, de arte, de producir algo, del impacto que hagan en el mundo, de alguna creencia o fe religiosa, pero todos en algún punto nos preguntamos qué va a pasar con nosotros y algunas personas encuentran la respuesta en este tipo de sectas religiosas.

Ahora, a nivel de quiénes crean estas sectas, hay un montón de cosas que se pueden analizar, por ejemplo la influencia social, política o económica que puedan manejar las personas que están manejando estas sectas y manipulación psicológica. Muchas de las sectas que tienen este tipo de principios pseudocientíficos suelen utilizar técnicas de aislamiento social o persuasión coercitiva o manipulación emocional para chantajear emocionalmente o atraer o retener seguidores. Hay un montón de sectas religiosas de este estilo, no todas, obviamente es importante decir que no todas las sectas religiosas necesariamente son dañinas, pero es importante que las personas sean críticas y que estén alerta lo más posible de cualquier tipo de manipulación psicológica o cualquier señal de que haya una dinámica de poder medio rara o desequilibrada en el tipo de organizaciones a las que se acercan.

Por otro lado, algo en lo que todos podríamos prestar un poquito más de atención es en lo que en psicología llamamos como sesgo de confirmación. En general, cuando creemos algo, cuando estamos convencidos o tenemos una expectativa concreta de que pase algo, vamos a estar súper sesgados. Es como una equivocación a nivel cognitivo, a nivel mental, y vamos a encontrar como señales donde no las hay. Entonces, por ejemplo, si creemos que hay extraterrestres, vamos a interpretar cualquier señal que sea un poquito ambigua como evidencia positiva a favor de eso. Y Eso es algo que nos pasa a todos, nos pasa cuando en general nos enamoramos y decimos "ay, quiero estar con esta persona", bueno, entonces empiezo a ver todas las cosas positivas que confirman mi hipótesis de que es una excelente idea estar con esta persona y tal vez omitimos un montón de otra información. Bueno, en ciencia en general es al revés, y esto es la diferencia entre ciencia y pseudociencia, que lo importante es la predictibilidad. Si yo creo que hay extraterrestres, tengo que hacer una hipótesis antes y decir "bueno, si hay extraterrestres espero que pase". Y si pasa, podés confirmar tu hipótesis. Y si no pasa, no. Ahora, decir, "ah, vi algo, una luz en el cielo, eso es un extraterrestre", es como un análisis retrospectivo y es mucho más difícil explicar causalidad de esta forma.

- ¿Qué consecuencias puede generar en la sociedad que en el futuro se clonen humanos?

Creo que más allá de si es bueno o malo que se clonen seres humanos, creo que el problema es que la mayoría de las personas tienen una idea medio de ciencia ficción de qué es la clonación. Yo por mi lado he visto nacer clones de animales, por supuesto, desde que era muy chica por el trabajo de mi papá. Y un clon no es más que una copia idéntica de otro animal, en este caso, a nivel genético. Pero es como si fuese una especie de gemelo idéntico. Los gemelos idénticos tienen la misma genética, pero en el caso de los clones este gemelo es como si naciera en otro tiempo, diferido en el tiempo. No es como en las películas que si me clonaran a mí saldría otra Paula del mismo tamaño, forma, que se vista igual. No, tendría que nacer de cero. Y hay una cuestión. Imaginate que los gemelos humanos tienen distintas personalidades, pueden incluso tener diferencias físicas a causa de cambios ambientales o epigenéticos, incluso si nacen a la vez pueden tener todo este tipo de diferencias. Imagínate si nacen en tiempos diferentes, si te clonaran a vos, pero tu clon nace 20 años después. Obviamente vos o yo cuando nacimos había un montón de diferencias tecnológicas que no existían, o sea que ese gemelo va a ser súper distinto solamente por el hecho de nacer en un momento distinto. }

El tema de las pseudociencias es que pueden llegar a ser peligrosas porque parecen utilizar términos complejos objetivos científicos pero que están más del lado de la ciencia ficción que de la seriedad del método científico. ¿Y qué consecuencias puede tener que se haga clonación en humanos? No tengo una respuesta certera, pero creo que es importante antes hacerse algunas preguntas, como ¿para qué clonarías a alguien? ¿Para qué querés que haya alguien igual en genética si la personalidad y todo va a ser distinto? Va a ser otro individuo completamente independiente del original y en general la variabilidad genética, o sea que todos tengamos mayor diferencia genética, es algo súper positivo. Todos sabemos de los efectos de la endogamia que ha tenido a lo largo de la historia cuando se casaban entre primos para mantener el trono en algún reino. Entonces, otra pregunta es por qué querríamos tener menos variabilidad genética. A nivel psicológico, ¿se le va a exigir a esa nueva persona que sea el reemplazo de otra que ya no está? Bueno, hay un montón de cuestiones éticas que se podrían debatir en este sentido.

- ¿Qué dilemas éticos presenta la eventual clonación de seres humanos?

Dilemas éticos respecto de la clonación en humanos hay miles y por suerte esto está regulado a nivel mundial. La Organización Mundial de la Salud, la Unesco han emitido comunicados acerca de la clonación pero además cada país tiene algunas regulaciones para la clonación, incluso en animales, y esto es algo que es súper importante que la gente entienda, que todo lo que se hace a nivel de investigación, en general necesita pasar un montón de estándares éticos, estándares metodológicos, que cualquier cosa que sea pseudociencia no pasa y por eso sacan afirmaciones o ideas erróneas de la realidad. Entonces, dilemas éticos hay miles y creo que cualquier película de ciencia ficción te puede dar un montón de respuesta a esta pregunta. Por ejemplo, películas como La Isla (NdeR: protagonizada por Brad Pitt), en donde se usaban los clones para como un reemplazo de órganos de la persona original con el material genético original. Dilemas hay miles, por suerte está regulado y por lo pronto no está aprobado en ningún lado hacer clonación en humanos, ni hay evidencia de que se haya hecho clonación en humanos.

- ¿Qué le puede aportar a los seres humanos tener una mirada desde la neurociencia y la psicología?

Creo que la neurociencia es una disciplina bastante joven, está constantemente en actualización y crecimiento y hay un poco de que todo lo que se le agrega la palabra neuro hoy en día tiene más punch, entonces también por eso me dedico mucho a la diseminación de ciencia, en donde ahora tengo un podcast que se llama NeuroFan en Spotify, para tratar de transmitir información científica a la población general. Pero lo que hacemos tanto en el consultorio como en investigación es tratar de comprender, por ejemplo, cómo funciona nuestra vida social, por ejemplo, qué cambios en el comportamiento, en el cuerpo, en nuestro cerebro, producen los sentimientos de soledad o el aislamiento social. Entender cómo entender nuestra fisiología ayuda a comprender nuestras emociones. En psicoterapia trabajo muchísimo ayudándole a los pacientes a entender cómo se expresan las emociones en nuestro cuerpo y cómo aprender a gestionarlas más funcionalmente.

Todavía no hay pruebas de que se haya podido clonar humanos.

Yo creo que el tema de la clonación nos fascina porque lo asociamos a películas de ciencia ficción y también con algún beneficio a nivel personal o científico, pero en realidad hay que mirar las implicancias éticas primero. Yo me acuerdo que cuando era chica yo le decía a mi papá que yo quería un clon para poder mandarlo al colegio y yo quedarme jugando en mi casa, y creo que mi papá entendió muy bien hace muchísimos años que la clonación en humanos no sería buena idea si su único objetivo iba a ser reemplazarnos en las actividades que no nos gustan, por ejemplo. Hay que entender que un clon de animal, de humano, de lo que sea, no es más que un gemelo. Es una persona con una psiquis completamente distinta a la nuestra. Incluso si se pudiera que yo trabajo en neurociencias con técnicas avanzadas de neuroimágenes o electrofisiología, incluso si pudiéramos traspasar todas nuestras memorias, que no se puede hoy en día con la tecnología que tenemos, probablemente simplemente por estar parado en un punto de vista distinto al nuestro haya diferencias abismales en la personalidad de ese clon o gemelo diferido.

Y por otro lado, creo que en todas las ciencias, a diferencia de las pseudociencias, lo que se busca es siempre que hacemos investigación generar más beneficios que perjuicios. Es decir, esto lo evalúan los comités de ética antes de que hagamos investigación, tenemos que presentar a un comité de ética y recibir la aprobación o hacer modificaciones para que esté 100% aprobado y sea ético, pero es importante alertar a la gente de cómo funciona el procedimiento científico. En general, pensá, si vos querés producir una pastilla para curar un resfrío, en general lo que va a evaluar un comité de ética va a decir "bueno, es un resfrío, no es tan grave", entonces la pastilla no puede tener más perjuicios que beneficios. Ahora, si vos querés curar el cáncer, y bueno..., tal vez podemos aceptar muchos más efectos adversos porque es una enfermedad que tiene alta mortalidad. Entonces siempre se evalúa este costo a nivel de beneficio-perjuicio. Si voy a curar algo que es súper pavo y no puedo tener muchos efectos adversos. Ahora, si voy a curar una enfermedad mortal, puedo aceptar un poco más porque prefiero salvar una vida y tal vez que la terapia genere muchas alteraciones en el organismo de la persona, pero que por lo menos la mantenga viva. Esto es algo que todo el tiempo se evalúa en ciencia Y por mi parte, en general, además de trabajar en ciencia y en clínica, me encanta hacer diseminación de ciencia y me gusta alentar a todos los científicos y científicas que hagan diseminación de ciencia porque es importante que la gente que produce ciencia para mí se acerque a la gente y le charle, y por eso bueno es un poco la idea del podcast que estoy armando. También formo parte de varias asociaciones que tienen que ver con diseminar ciencia y que le recomiendo a la gente que se acerque tanto al Instagram de Neurotransmitiendo o Neurofan, que es mi Instagram personal, para poder acercarse a la gente que produce ciencia para entender de ciencia en vez de a otros medios que tal vez son dudosos o pseudocientíficos.