¿La clonación de humanos es posible? Un experto argentino advierte sobre los riesgos de jugar con la genética

A partir de la clonación de la oveja Dolly, todos se preguntaron si el mismo proceso se podía aplicar en humanos. En los 2000, una secta ufóloga y un ginecólogo italiano hicieron anuncios controvertidos. Daniel Salamone, científico argentino del CONICET y experto en clonación animal, dialogó con El Destape y se refirió a los peligros que podrían generar este tipo de acciones.

Millones de personas de todo el mundo han tenido la posibilidad de ver muchas películas, series, telenovelas o libros de ciencia ficción que plantean la duda de qué es lo que pasaría si en algún momento se pudiera clonar a un ser humano. Muchas de estas ideas ya habían sido planteadas antes de que se llevara a cabo la clonación de la oveja "Dolly", primer mamífero clonado a partir de una célula adulta que nació el 5 de julio de 1996. Sin embargo, este hecho marcó un antes y un después para la ciencia y abrió otro debate que da que hablar. ¿La clonación en humanos es posible? Daniel Salamone, científico argentino del CONICET (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas ) que se especializa en clonación animal, charló con El Destape y aclaró cuáles son los riesgos que podrían haber en caso de que la ONU (Organización de las Naciones Unidas), la OMS (Organización Mundial de la Salud) y/o algún país permitan -en algún momento- producir copias genéticamente idénticas de personas.

Qué es la clonación

Según Daniel Salamone describe, "la clonación, conceptualmente, es un hermano, un mellizo gemelo de quien lleva la célula del donante pero en el tiempo. Si vos tenés una vaca y, esa vaca ya adulta, le sacás células, lo que está sosteniendo es un mellizo gemelo. Nada más que está diferido en el tiempo porque va a nacer años después. Entonces, toda la información genética va a ser la misma".

Casos controvertidos de clonación de humanos que generaron repudio en el mundo

A comienzos de la década del 2000, poco tiempo después de la clonación de la oveja "Dolly", se dieron varias situaciones que despertaron mucha polémica en todo el planeta. Un científico surcoreano, un ginecólogo italiano y hasta una misteriosa secta provocaron el repudio por parte de la comunidad científica, filosófica y también religiosa.

La historia de Woo Suk Hwang

Por un lado, en marzo de 2004, el investigador surcoreano licenciado en veterinaria, Woo Suk Hwang, le anunció al mundo que había logrado clonar un embrión humano. De hecho, recibió el apoyo de la prestigiosa revista Science, que le dio valor a su investigación. Como si fuera poco, el 24 de abril de 2005, presentó el nacimiento de "Snuppy", el primer perro clonado. Sin embargo, en diciembre de 2005, el director del Hospital Mizmedi, Roh Sung-il, desmintió a Woo Suk Hwang y advirtió que el científico había utilizado células madre falsas. Por lo tanto, el veterinario fue despedido por las autoridades de la Universidad de Seúl (Corea del Sur).

Hwang Woo-suk, científico y veterinario que pasó de amor al odio en Corea del Sur.

El ginecólogo italiano que aseguró haber clonado un ser humano

El controvertido ginecólogo italiano, Severino Antinori, que en 2006 fue clave para que una mujer británica (Patricia "Patti" Rashbrook) de 62 años quedara embarazada, estuvo tiempo antes en el centro de la polémica. En 2002, y a raíz de la publicación que en dicho momento transmitió el diario de Abu Dabi, Gulf News, los medios de todo el mundo se hicieron eco de las palabras del especialista.

De acuerdo a los testimonios, Antinori aseguró que logró clonar un embrión humano, implantarlo en una mujer y hasta precisó que el embarazo llevaba ocho semanas. De todas formas, jamás hubo alguna prueba sobre el caso.

Severino Antinori, el controvertido ginecólogo italiano.

La secta que afirma haber clonado a un ser humano

"Los Raelianos", secta que considera que el ser humano fue creado genéticamente por los extraterrestres, anunció el 26 de diciembre de 2002 que nació la primera niña clonada, a quien bautizaron "Eve". Este caso tampoco fue probado, aunque dicho movimiento insistió con la noticia al brindar una conferencia de prensa en Hollywood (Florida), donde prefirieron no explicar dónde se produjo el nacimiento.

Raelianos, secta que le rinde culto a los extraterrestres.

¿Es posible clonar humanos?

Según aseguró Ricardo Tapia Ibargüengoytia, investigador del Instituto de Fisiología Celular de la UNAM (Universidad Nacional Autónoma de México), en una charla con la agencia española EFE en enero de 2018, clonar humanos puede ser "posible", y más si se tiene en cuenta que ya hay varias especies que se clonaron con éxito. Tales son los casos de ovejas, ranas, corderos, cerdos, terneros, cabras, caballos, conejos, perros, gatos, ciervos y chitas, entre otros. Frente a dicho marco, no hay un impedimento desde el punto de vista biológico.

Cuáles son los riesgos de la clonación en humanos

Daniel Salamone, científico argentino que realizó varios trabajos de clonación de animales -entre ellos, la primera clonación de un chita en el mundo- y que en enero de 2023 junto a su equipo dio un gran paso en el camino hacia la producción de órganos aptos para xenotrasplante, advirtió en diálogo con El Destape sobre los riesgos de la clonación humana.

"Yo creo que el trabajo y los desarrollos hay que pensarlos en animales y no en humanos. Y la moratoria de trabajar en humanos es necesaria. El proceso es extremadamente ineficiente y médicamente es inseguro. Todavía sigue siendo inseguro, pero ciertos logros como los de los superembriones de clonación, juntando varios, salen mucho más sanos y con menos problemas", sostuvo. Y remarcó que "la tecnología va progresando. Todo individuo tiene derecho a tener su propio genómano, entonces es muy controvertido sin tener la decisión de que nazca una persona y que no tenga derecho a tener su propio genómano, que no haya sido por el azar sino que alguien haya decidido a que sea idéntico a otra persona". Asimismo, Salamone dejó en claro que "hay cuestiones éticas, que yo no manejo, pero para mí queda claro que existen".

Daniel Salamone, experto en clonación animal del CONICET.

"Es muy complejo y hay aristas de ética de todo tipo. Las tecnologías evolucionan hacia formas más aceptables. Por suerte hubo otra tecnología que implica tratar y hacer que se expresen ciertos genes y eso la lleva a formar una célula madre. Eso ha sido mucho más aceptable".

- ¿En alguna parte del mundo hay investigaciones y estudios acerca de la posibilidad de clonar humanos?

"No, yo creo que hay un consenso general con el tema. Hay una prohibición en nuestro país. Menem sacó un decreto (NdeR: en 1997) por el cual se prohíbe la clonación reproductiva. Lo mismo sucede en un montón de países, pero no te olvides de la edición génica, que es una suerte de tijera que uno puede sacar y ayudar a poner con esa misma tijera genes en sitios específicos. Lo cierto es que se hizo en humanos, lo hizo un chino (NdeR: He Jiankui, que anunció el nacimiento de los primeros humanos genéticamente modificados que supuestamente eran inmunes al VIH) y terminó en prisión, entonces hay un consenso que con humanos no debería ir en esa dirección con el tema de clonación y con el tema edición génica".

- Si una persona tuviera una enfermedad o algún inconveniente físico, ¿la clonación podría ser de ayuda como herramienta para la medicina?

"Creo que ya hay tecnologías que son superadoras a la clonación. Para humanos no hay justificación. Ahora, para animales, sí... de hecho, algo que es bastante claro es que hay un gran número de enfermedades genéticas que se expresan hasta 100 veces con mayor frecuencia que en humanos. Y esto se debe a que, cuando se seleccionaron ciertos estándares raciales, se seleccionaron y desarrollaron sin querer algunas enfermedades. Hemos estado analizando y tratando de hacer un trabajo en el cual agarramos un caballo y corregimos, por edición génica, enfermedades genéticas. Yo lo veo como algo relativamente económico o posible para nosotros de usar la tecnología de clonación para reparar enfermedades genéticas. Cada vez se necesita menos porque podemos corregir más. Si lo queremos hacer en un animal es absolutamente extraordinario porque podemos corregir a una especie que padeció una enfermedad genética. Ahora, eso llevado a humanos, tiene más sentido lo de producir células madres que no implica la clonación y que tiene otro tipo de connotación. Se reparan esas células o se hace una terapia molecular y hacerlo directamente en la persona, con el organismo vivo. Yo creo que los cerdos editados son muy buenos hoy. Y si nos apuráramos y hubiera un consenso, y si consiguiéramos la seguridad de la no transmisión de enfermedades, creo que es una solución relativamente inmediata. Recrear un corazón o un riñón creo que va a ser posible, pero va a llevar un poco más de tiempo. El tema es qué hacés con todas las personas que están esperando órganos. Yo creo que, en algún momento, parte del proyecto que tenemos de clonación implica reducir los cerdos modificados genéticamente usando las herramientas de clonación. Eso nos ayudaría un poco. Lo pensamos como una herramienta más para ayudar en la producción de órganos, pero con un cerdo que tenga múltiples modificaciones para que sea tolerado cuando el órgano se haya implantado en un humano".



- ¿Cómo sería la cuestión para el caso de la clonación de órganos?

"El tema de órganos es un tema de abordaje. Hicimos (NdeR: con su grupo de trabajo del CONICET) una conferencia de prensa en donde dimos a luz otra plataforma tecnológica en la cual editamos embriones de cerdo, de manera tal que eliminamos ciertos genes que participan en el rechazo cuando se implanta un corazón o riñón de cerdo en un humano. Si bien hay que modificar varios genes..., nosotros modificamos un pack que favorecería que un tejido de un cerdo pudiera implantarse en un humano. Yo pienso que vamos a llegar a desarrollar ese tipo de tecnología. Podríamos editar otorgando resistencia a enfermedades y a mí me consta. Una cosa es clonación y otra cosa es edición génica. La edición génica se puede clonar usando la edición génica o se puede hacer edición génica sin clonar, que es lo último que hicimos en esta última etapa de cerdos que nacieron. La clonación sigue siendo muy ineficiente y muy cara. Existen otras formas y alternativas. Antes usábamos la clonación para producir animales modificados genéticamente, que es lo que hicimos con las vacas pampa, pero hoy podemos producir estas modificaciones genéticas sin clonación. Hoy en la clonación, a excepción de especies como el caballo y las especies domésticas, no tienen aceptación entre los productores. Hay casos y casos. Frente a animales de muchísimo valor, clonar sería algo muy bueno para especies en peligro de extinción. Creo que sería fantástico. Por lo menos ese es mi concepto. Y sigue teniendo el nicho de las especies más cercanas al hombre, los caballos, los perros y los gatos por lo menos desde el punto de vista de los sentimientos. Yo creo que hay chances de que se mantenga un poco".

Qué opina la OMS sobre la clonación en humanos

De acuerdo a la 50º asamblea de la OMS (Organización Mundial de la Salud), que tuvo lugar el 8 de mayo de 1997, dicha entidad "considera que el uso de la clonación para la replicación de seres humanos es éticamente inaceptable" y que "violaría algunos de los principios básicos que rigen la procreación con asistencia médica, entre otros, el respeto a la dignidad del ser humano y la protección de la seguridad del material genético humano".