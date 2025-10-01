Con viento de noreste de hasta 12 km/h, la temperatura mínima promediará el jueves los 14° C.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) confirmó que día golpearán las tormentas en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

El mal tiempo no solamente pondrá fin a las jornadas primaverales de inicio de octubre, sino que también dará paso al ingreso de un frente frío proveniente del sur, desplomando los umbrales térmicos.

"Tras varios días estables, el tiempo mostrará una nueva fase de inestabilidad en la región. En Buenos Aires se esperan lluvias, tormentas y cambios en el viento y la temperatura a lo largo del fin de semana", anticipó la meteoróloga Soledad Maciel Ramos Mejía en Meteored sobre el clima durante el fin de semana.

Sábado en Buenos Aires y alrededores: pico de calor y tormentas

El sábado 4 de octubre la región central metropolitana registrará cielo parcialmente nublado con viento noreste. La temperatura máxima escalará hasta los 28° C, dando espacio a la tarde/noche al arribo de tormentas aisladas.

Pronóstico semanal para el AMBA

El jueves 2 de octubre, la Ciudad de Buenos Aires y las localidades del Conurbano bonaerense que integran el AMBA verán condiciones climáticas similares a las registradas el miércoles: cielo parcialmente nublado y una temperatura máxima de 23° C.

Con viento de noreste de hasta 12 km/h, la mínima promediará los 14° C.

El viernes 3 de octubre, último día hábil de la semana, las nubes empezarán a avanzar, acompañadas de vientos pronunciados del norte. La temperatura mínima promediará los 16° C y la máxima alcanzará los 26° C.