Desde el domingo, el mercurio mostrará una acentuada baja de intensidad.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) confirmó el arribo de nuevas tormentas que azotarán a la zona central del territorio argentino, poniendo fin a las jornadas primaverales.

Luego de un lunes atravesado por chaparrones en las localidades del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y martes con altos niveles de humedad, símiles condiciones climáticas se extenderán desde el miércoles 1 de octubre hasta el viernes 3 con nubosidad parcial.

En paralelo, el organismo dependiente del Ministerio de Defensa activó la alerta amarilla por lluvias para el sur de la provincia de Santa Cruz y naranja para Chubut, donde las precipitaciones estarán acompañadas de rafágas de viento.

En el resto del país, la circulación del viento del norte comenzará a dominar, aportando un progresivo incremento en las temperaturas. Los valores previstos para el cierre de la semana tendrán características propias de fines de primavera o incluso de comienzos de verano, pese a estar todavía en la transición entre septiembre y octubre, según puntualizó el meteorólogo Leonardo De Benedictis en Meteored.

¿Cuándo llueve en el AMBA?

En sintonía con las previsiones meteorológicas publicadas por el SMN para el fin de semana, De Benedictis agregó que la estabilidad registrada en el AMBA será transitoria, ya que un nuevo sistema frontal frío comenzará a avanzar desde el sábado, reactivando las precipitaciones en el centro del país.

"El sábado, La Pampa y la provincia de Buenos Aires serán las primeras en registrar lluvias y tormentas", comentó.

En la Ciudad de Buenos Aires, el organismo oficial anticipa tormentas aisladas para la tarde/noche del último día de la semana. Luego, desde el domingo, el mercurio mostrará una acentuada baja de intensidad, dejando una máxima promedio de sólo 21° C en el distrito porteño.

Pronóstico semanal para la Ciudad de Buenos Aires

Miércoles 1 de octubre

Parcialmente nublado

Temperatura mínima: 12° C

Temperatura máxima: 23° C

Jueves 2 de octubre

Parcialmente nublado

Temperatura mínima: 14° C

Temperatura máxima: 23° C

Viernes 3 de octubre

Parcialmente nublado

Temperatura mínima: 15° C

Temperatura máxima: 26° C

Sábado 4 de octubre

Tormentas aisladas