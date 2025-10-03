Ola de calor en Argentina: las máximas llegarán a casi 40° C

El sábado 4, las máximas en las provincias de Salta, Chaco, Santiago del Estero y Formosa podrán rozar los 42° C.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) confirmó cuándo se registrará el primer anticipo de la ola de calor prevista para el último trimestre de 2025 en Argentina.

Según el informe oficial presentado la última semana de septiembre, durante octubre, noviembre y diciembre la zona norte y central del país verá temperaturas propias del verano estacional, con hasta un 55% de más de chances de superar los valores históricos.

Entre los pormenores abordados, el SMN advirtió que Córdoba será la provincia con mayores probabilidades de registrar temperaturas extremas. Desde allí, la onda calórica se expandirá hacia Buenos Aires, La Pampa, Santa Fe, San Luis, sur de San Juan y Entre Ríos, donde la probabilidad de calor inusual alcanzan el 50%.

¿Se adelanta la ola de calor en Argentina?

El inicio de octubre 2025 abrió la puerta del ingreso de un frente de calor en el territorio argentino proveniente de Brasil, que encontrará su pico máximo el próximo fin de semana.

De acuerdo a los modelos climatológicos elaborados por el SMN, desde el viernes 3 pasado al mediodía, el mercurio empezará a escalar hasta registrar 38° C en algunas localidades de la zona central y norte del país.

Escenario similar se repetirá el sábado 4 de octubre, aunque de manera más acentuada en Salta, Chaco, Santiago del Estero y Formosa, donde las máximas rozarán los 42° C.

Alerta de tormentas: ¿Cuándo llueve en el AMBA?

Alcanzado también por el primer anticipo de la ola de calor anormal para el último trimestre de 2025, el AMBA registrará hasta el sábado 4 de octubre condiciones climatológicas similares a la del jueves: la temperatura máxima no superará los 26° C, aunque se acentuará la humedad.

Luego, en la madrugada del domingo, las tormentas coparán el territorio metropolitano, marcando un fuerte desplome del mercurio que se mantendrá hasta el miércoles 8.

Pronóstico del tiempo para el AMBA durante el fin de semana

Viernes 3 de octubre

Parcialmente nublado

Temperatura mínima: 16° C

Temperatura máxima: 26° C

Sábado 4 de octubre

Parcialmente nublado

Temperatura mínima: 18° C

Temperatura máxima: 26° C

Domingo 5 de octubre

Tormentas aisladas