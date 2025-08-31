Fuertes lluvias y evacuados en localidades del sur de Santa Fe

Las localidades más afectadas por las lluvias fueron Arteaga, La Chispa, Christophersen y María Teresa.

En medio del alerta naranja por lluvias emitida por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para determinados puntos de Santa Fe este fin de semana, en distintas localidades del sur de la provincia hubo hasta 100 evacuados y asistencia tras intensas precipitaciones que superaron los 300 milímetros en pocas horas. En la ciudad de Rosario también el agua provocó la caída de árboles y tendido eléctrico. Se espera que hacia la noche disminuyan las tormentas y el alerta cambie a amarillo.

Las localidades más afectadas por las lluvias fueron Arteaga, La Chispa, Christophersen y María Teresa, en el sur provincial, donde la acumulación de agua generó que inundaciones en varios hogares. "Se advirtió a la población sobre la llegada de tormentas severas y se prepararon equipos con generadores, motosierras y refuerzo de limpieza en zonas críticas para favorecer el escurrimiento del agua”, indicó el subsecretario de Protección Civil, Daniel Basile.

Frente a este panorama, desde la provincia de Santa Fe se desplegó personal de Recursos Hídricos, Bomberos Voluntarios y equipos de los ministerios de Gobierno, Igualdad y Desarrollo Humano, en coordinación con intendentes y presidentes comunales. “El monitoreo se centra en cómo se comporta el agua en las áreas rurales, porque al ingresar a las localidades obliga a actualizar mediciones y ajustar la respuesta en tiempo real”, indicó Basile.

Desde las 14 del sábado y hasta el domingo a la mañana se registró alrededor de 300 milímetros de lluvia, con zonas que tienen un metro de agua y hasta 100 evacuados. "Los evacuados están llegando a 100 personas, que van y vienen. La comuna local está preparando para asistir a los evacuados y autoevacuados", señaló el director Provincial de Protección Civil Zona Sur, Pedro Obuljen, una situación se repite en otras zonas como La Chispa.

Sobre el escenario en esta localidad, afirmó que es la más afectada de la zona en horas del mediodía. "Hasta el momento es la más afectada. El agua de los campos pasa por el pueblo", remarcó Obuljen.

Rosario, pasada por agua

En la ciudad santafesina la famosa tormenta de Santa Rosa también tuvo su impacto con un registro de más de 80 milímetros de lluvia acumulada y ráfagas de viento de hasta 57 kilómetros. “Estamos trabajando en cada situación para minimizar riesgos y proteger a los vecinos. La coordinación y la rapidez son clave en estas condiciones”, señaló Gonzalo Ratner, director de Gestión de Riesgos y Protección Civil.

Desde el Municipio registraron hasta el momento 4 reclamos por árboles o ramas caídas, 11 por cables o columnas en riesgo, 2 derrumbes, hundimientos, desprendimientos o voladuras, y 2 anegamientos transitorios en distintos sectores de la ciudad, según consignaron medios locales.

Horas atrás, el SMN había anticipado que en los departamentos de Rosario, Constitución, San Lorenzo e Iriondo se verían afectados por lluvias y tormentas intensas, con posibilidad de granizo y fuertes vientos. Para la noche del domingo y la mañana del lunes, la alerta descenderá a nivel amarillo, con la posibilidad de precipitaciones intensas aunque con menor riesgo.