Este domingo 7 de septiembre, la Provincia de Buenos Aires vive una jornada clave con las elecciones legislativas desde las 8:00 hasta las 18:00 horas. Para quienes se preguntan si el clima acompañará, la buena noticia es que no se esperan lluvias en ningún punto importante del territorio bonaerense.

Sin embargo, sí habrá que prepararse para una mañana con bajas temperaturas, muy fría al inicio, que luego irá mejorando hacia la tarde con un ambiente templado. Por eso, salir bien abrigado temprano será fundamental para quienes salgan a votar.

El dato más alentador para la jornada es la ausencia total de precipitaciones, un factor que podría ayudar a combatir el tradicional fantasma del ausentismo electoral. El día arrancará soleado y fresco, aunque hacia la tarde el cielo se irá cubriendo parcialmente, acompañado por vientos moderados a fuertes, sobre todo en el sur y centro bonaerense.

¿Cómo está el clima en las principales ciudades de la provincia de Buenos Aires?

Conurbano bonaerense: la temperatura por la mañana será con 9°C y cielo despejado. Para la tarde se espera una temperatura máxima agradable de 14°C, con nubosidad parcial hacia el cierre del día.

Mar del Plata: tendrá un amanecer muy frío, con apenas 5°C, y ráfagas de viento del noreste que podrían alcanzar los 37 km/h. La temperatura ascenderá a 13°C durante la tarde, aunque el viento seguirá siendo un factor a considerar.

San Nicolás: comenzará la jornada con 6°C y sol, y la tarde será templada con hasta 16°C y nubes dispersas. Por su parte, Olavarría, en el centro, tendrá un arranque muy frío de 3°C, pero el sol ayudará a subir la temperatura hasta 14°C, aunque con ráfagas de viento que podrían llegar a 34 km/h.

Carlos Tejedor tendrá un inicio frío con 5°C y cielo con nubes y claros. La tarde será templada con máxima de 16°C, pero el viento soplará fuerte con ráfagas de hasta 39 km/h.

Bahía Blanca se esperan 8°C al abrir los comicios y una tarde más cálida con 17°C, la temperatura más alta del relevamiento. Sin embargo, los vientos del norte podrían alcanzar ráfagas de 41 km/h, generando sensación de frescura.

Puan el arranque será muy frío, con 4°C, y la tarde tendrá ráfagas de viento de hasta 45 km/h, con una temperatura máxima de 15°C.

Pronóstico extendido: así estará el clima en Buenos Aires y alrededores

Mirando hacia los días siguientes, el lunes se anticipa un cielo nublado durante todo el día y la noche, con temperaturas que oscilarán entre los 10 grados de mínima y 18 de máxima. El martes, en cambio, mostrará un panorama algo más despejado, con cielo parcialmente nublado y temperaturas que irán de 9 a 21 grados.