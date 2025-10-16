Alerta meteorológica por tormentas: una por una, las 7 provincias afectadas

En el pronóstico del tiempo del Servicio Metereológico Nacional (SMN) se anticiparon lluvias fuertes y tormentas en siete provincias del país. Además, el organismo nacional dio detalles de cuándo vuelve la lluvia a la Ciudad de Buenos Aires y al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Según indicó el SMN, las provincias de Salta, Jujuy, Misiones, Corrientes, Santa Fe, Chaco y Formosa serán las más afectadas por las posibles precipitaciones fuertes durante la jornada.

Alerta metereológica por tormentas

Según el sitio especializado Meteored, las tormentas podrían presentarse con importante actividad eléctrica, caída de granizo y ráfagas de viento de hasta 90 kilómetros por hora. También se espera una acumulación de lluvias de entre 40 mm y 80 mm, con valores mayores en el noreste argentino, que podrían superar los 100 milímetros.

“Estos fenómenos estarán asociados al avance del sistema frontal y al aumento del contenido de humedad en capas bajas de la atmósfera, un patrón típico de la primavera, cuando los contrastes térmicos favorecen el desarrollo de tormentas intensas en cortos períodos de tiempo", explicaron.

Según el Servicio Metereológico Nacional, las alertas amarillas rigen por “posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”. En tales casos, desde el organismo se recomienda:

No sacar la basura.

Retirar los objetos que impidan que el agua escurra.

Evitar actividades al aire libre.

No refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.

Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas.

Estar atento ante la posible caída de granizo.

Informarse por las autoridades oficiales y tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.



Cuándo vuelve la lluvia a la Ciudad y al AMBA

Según el SMN, este jueves 16 de octubre, el cielo estará mayormente nublado durante toda la jornada, aunque a la noche estará completamente cubierto. El porcentaje mínimo de probabilidades de lluvia será del 10% y habrá una temperatura mínima de 18°C y una máxima de 28°C.

Desde el viernes, la temperatura empezará a bajar. Durante la jornada se espera una mínima de 17°C y una máxima de 23°C. El cielo estará mayormente nublado con probabilidades de lluvias aisladas durante la mañana. Por la tarde, fuertes ráfagas de viento que se prolongarán durante la noche.

El fin de semana mejorará el panorama, ya que el sábado estará soleado en la mañana y nublado después, pero sin probabilidades de lluvia. Las condiciones se replicarán el domingo, aunque con una nubosidad parcial.