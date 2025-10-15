De acuerdo al organismo meteorológico, el fenómeno tendrá su impacto mayor en los horarios matinales, por lo que se recomienda ejecutar tres pautas preventivas.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) activó la alerta amarilla por vientos fuertes que se registrarán el jueves en cinco provincias de Argentina.

El fenómeno, que ya tuvo primera manifestación este miércoles en San Luis, Córdoba, Mendoza, La Pampa y parte del territorio bonaerense, se replicará en la penúltima jornada de la semana hábil.

¿Cuáles serán las provincias afectadas por vientos fuertes?

El jueves 16 de octubre el noroeste de Córdoba, sur de La Rioja, este de San Juan y norte de San Luis registrarán fuertes ráfagas de viento de entre 35 y 50 km/h, con chances de alcanzar hasta los 80 km/h.

De acuerdo al organismo meteorológico, el fenómeno tendrá su impacto mayor en los horarios matinales, por lo que se recomienda ejecutar tres pautas preventivas:

1- Evitá actividades al aire libre.

2- Asegurá los elementos que puedan volarse.

3- Mantenete informado por autoridades. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

Mismo escenario se repetirá en el extremo sur de Chubut, donde importantes localidades como Comodoro Rivadavia, Sarmiento y Alto Río Senguer se verán afectadas por vientos del sector oeste con velocidades entre los 40 y 60 km/h, con ráfagas que podrán alcanzar los 90 km/h.

Alerta amarilla por tormentas en siete provincias

El jueves 16 de octubre el territorio argentino también mostrará tormentas fuertes, lo que derivó en la activación de la alerta amarilla por parte del SMN en siete provincias: Jujuy, Salta, Formosa, Chaco, Santa Fe, Corrientes y Misiones.

Según el reporte vespertino de este miércoles, el fenómeno copará la mayor parte día, con una leve pausa por la noche.

Pronóstico del tiempo para Buenos Aires y alrededores

Lejos de las alertas meteorológicas por tormentas y vientos fuertes, el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) transitará los últimos dos días de la semana hábil con cielo mayormente nublado y chance tenues de lluvias aisladas para el viernes.

El promedio térmico dejará una mínima de 15° C y una máxima de hasta 27° C.