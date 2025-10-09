Según el SMN, los primeros registros de precipitaciones tendrán lugar el sábado 11 desde las 9 horas, con énfasis en el sur de la provincia de Buenos Aires.

El meteorólogo Christian Garavaglia anticipó cuáles serán las zonas más afectadas por el frente de tormentas que azotará a la República Argentina el fin de semana largo de octubre 2025.

Según indicó el experto en Meteored, el tiempo se prepara para dar un nuevo giro radical de condiciones en las próximas horas.

"En la medida que el ciclón extratropical se vaya profundizando entre el sábado y el domingo, irá avanzando por el centro-sur de la provincia de Buenos Aires, provocando un desmejoramiento generalizado", subrayó.

Alerta de tormentas en Argentina: ¿Cuáles serán las zonas más afectadas?

Christian Garavaglia aseguró que la franja sur bonaerense será el sector con mayor probabilidad para que se desarrollen lluvias abundantes entre el sábado y domingo, con acumulaciones que pueden superar los 50 mm.

"Esto comprende zonas como Bahía Blanca y alrededores, Tres Arroyos, Tandil y buena parte de los balnearios de la Costa Atlántica, en una situación en la que también se sumará el factor adverso del viento, soplando de manera fuerte del este y luego del sur este fin de semana con ráfagas de más de 60 km/h", amplió.

En la misma línea, Garavaglia advirtió que los fuertes vientos del sector sur, asociados a la parte trasera del sistema conocida como la rama frontal ocluida, también se harán presentes en las zonas como La Pampa, sur de Córdoba, San Luis y el este de Mendoza, donde probablemente no registren lluvias abundantes, pero destacarán las ráfagas de 75 km/h.

¿Cuándo llegarán las tormentas a la República Argentina?

De acuerdo a los modelos meteorológicos publicados este jueves por el SMN, los primeros registros de precipitaciones tendrán lugar el sábado 11 desde las 9 horas, con énfasis en el sur de la provincia de Buenos Aires.

A medida que avance la jornada, el frente de lluvias y tormentas se trasladará hacia el norte bonaerense y Mesopotamia. Finalmente, entre la madrugada y la mañana del domingo. las borrascas se moverán rápidamente al noreste argentino.