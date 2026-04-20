ALERTA ciclogénesis en el AMBA: hasta cuándo llueve y hay mal tiempo

El clima cambiará por completo en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) en las próximas horas. Sobre el final del lunes 20 de abril se presentarán una serie de lluvias aisladas, dando comienzo así a un nuevo fenómeno de ciclogénesis. El temporal traerá, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), una notable caída en la temperatura de los próximos días y más acordes a las marcas del otoño.

Las precipitaciones más fuertes se darán en la madrugada del martes, tras un día lunes con temperaturas por encima de los 25° y una humedad que rozó el 90%. El 21 de abril continuarán las lluvias. El SMN prevé una mínima de 19° y una máxima de 23° e inestabilidad tanto para las primeras horas del martes como para la tarde y la noche. De hecho, la probabilidad de tormentas va del 40% al 70%. La mala noticia es que la humedad permanecerá en la atmósfera con vientos de leves a moderados.

Ya el miércoles 22 de abril iniciará definitivamente la baja de las temperaturas con una mínima de 13° y una máxima de 21°. El pronóstico indica que no habrá lluvias y que el cielo permenecerá parcialmente nublado durante toda la jornada. Afortunadamente, la humedad empezará a descender y será uno de los días más secos de toda la semana.

El pronóstico extendido muestra que el jueves 23 de abril las temperaturas serán similares a las del miércoles: una mínima de 13° y una máxima de 23°. Por otro lado, las nubes comenzarán a ceder y el cielo permanecerá mayormente despejado. Esto se repetirá tanto el viernes como el sábado y el domingo, días en los que tampoco se pronostican precipitaciones.

El domingo 26 de abril será el día más frío de la semana, con una máxima de 19° y una mínima de 12°. La jornada se mantendrá estable con un cielo parcialmente nublado y sin vientos.

¿Cómo serán las temperaturas del invierno 2026 en Argentina?

Las estimaciones para este invierno 2026 en la Argentina no son las más óptimas para quienes prefieren el frío. Según expertos, las temperaturas serán más altas que en otras ocasiones debido a la influencia del "Súper El Niño". Eso no quiere decir que no se vayan a presentar heladas ni días de extremo frío, pero sí habrá semanas de temperaturas más cálidas de lo normal. Asimismo, este fenómeno climático generará un ambiente más propicio para la formación de lluvias y tormentas fuertes.