El boleto de colectivo en La Rioja arrancó el 2026 con el precio más barato del país: todos los detalles

El aumento del boleto mínimo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires posicionó a La Rioja como la provincia con el transporte público más económico del país al comenzar este nuevo año, con una tarifa de $600.

Mientras que en Ciudad de Buenos Aires el pasaje mínimo en las 30 líneas de colectivos bajo jurisdicción porteña subió desde el 1° de enero de $593 a $620 para recorridos de hasta tres kilómetros, y en el Gran Buenos Aires pasó de $658 a $685, La Rioja se mantiene con el valor más bajo a nivel nacional, marcando una diferencia significativa en el costo del transporte para sus usuarios.

De esta manera, el boleto de $600 que cobra "Riojabus" por cualquier viaje quedó como el más barato de Argentina. Cabe recordar que la Ciudad de Buenos Aires y el Área Metropolitana de Buenos Aires son los únicos distritos donde el Gobierno nacional, encabezado por el presidente Javier Milei, mantiene los subsidios al transporte.

En contraste, el servicio de transporte público en La Rioja no recibe aportes de fondos nacionales, ya que se sostiene exclusivamente con recursos provinciales.

El boleto único de pasajeros en la ciudad de La Rioja cuesta $600 y sin los subsidios provinciales estaría entre $2.300 y $2.500, según informaron desde la Secretaría de Transporte de la Provincia. Ese valor se alcanzaría en el caso de que el Gobierno de La Rioja dejara de sostener el subsidio provincial que actualmente aporta, el cual, según datos oficiales, asciende a unos $1.000 millones mensuales destinados a garantizar el servicio de transporte en todo el territorio provincial.

Los datos utilizados en esta nota corresponden a enero de 2026 y se basan en un informe de la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA), información publicada por medios de la Ciudad de Buenos Aires y registros del Gobierno de la provincia de La Rioja, recopilados por el portal www.economiariojana.com.ar.

La nafta aumentó 47,5% en un año en La Rioja

El precio de la nafta en La Rioja aumentó un 47,5% entre diciembre de 2024 y el 29 de diciembre de 2025, generando un fuerte impacto tanto en el bolsillo de los riojanos como en los costos del transporte. Durante ese período, el litro de nafta súper pasó de $1.142 a aproximadamente $1.684, encareciendo los gastos diarios de los conductores particulares y elevando los costos de la actividad económica en general.

Según datos publicados por el portal Economía Riojana, durante 2025 el precio del combustible registró una recomposición acumulada de $543 por litro. A fines de diciembre de 2024, la nafta súper costaba $1.142, y un año después el incremento sostenido consolidó un aumento cercano al 50%, intensificando la presión sobre los ingresos de los hogares y los costos de movilidad en la provincia.