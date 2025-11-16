EN VIVO
Clima

Alerta amarilla por lluvias en siete provincias

El Servicio Meteorológico Nacional advirtió por fuertes lluvias y posibles piedras en La Pampa, Córdoba, Buenos Aires y el Litoral.

16 de noviembre, 2025 | 10.02

Este domingo 16 se presenta con un panorama complicado en varias provincias argentinas, ya que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla que abarca fuertes lluvias y la posible caída de granizo. El aviso cubre principalmente la zona central del país y parte del Litoral.

La alerta para la tarde y la noche incluye a provincias como La Pampa, el centro de Córdoba y el oeste de Buenos Aires, además del sur de Santa Fe y el oeste de Entre Ríos. En estas regiones se esperan importantes acumulados de agua, con riesgo de chaparrones intensos y tormentas aisladas.

En el Litoral, Misiones será la más afectada, con pronósticos que indican acumulados de hasta 40 mm en pocas horas. También se esperan precipitaciones en Chaco y Corrientes, donde el clima se mantendrá inestable durante todo el día.

MÁS INFO

Clima en Buenos Aires este domingo: ¿qué dice el Servicio Meteorológico Nacional?

En la Ciudad de Buenos Aires, aunque se prevé una breve aparición del sol, el cielo terminará cubriéndose y la humedad traerá lluvias y un ambiente inestable. El SMN pronostica una temperatura máxima de 25°C y una mínima de 20°C, ideal para llevar una prenda impermeable a mano.

La diferencia con las lluvias del viernes pasado, que afectaron el oeste argentino, radica en la forma en que las precipitaciones avanzarán este domingo: más organizadas y generalizadas, con posibilidad de fuertes lluvias en cortos períodos, granizo y ráfagas intensas de viento en zonas puntuales.

Pronóstico para la Ciudad de Buenos Aires y alrededores.

Pronóstico extendido para Buenos Aires y alrededores

  • Lunes: se prevé cielo despejado a algo y parcialmente nublado, vientos del oeste rotando al noroeste y las marcas térmicas irán de los 12 a los 23 grados, por lo que será el día más fresco de toda la semana.
  • Martes: se anuncia cielo ligera a parcialmente nublado, vientos del oeste cambiando al sudoeste y los termómetros se ubicarán entre los 16 y los 30 grados, por l oque será el día más caluroso de toda la semana.
  • Miércoles: se espera cielo despejado a algo nublado y vientos del noreste, con una temperatura mínima de 17 grados y una máxima de 26.
  • Jueves: se prevé cielo mayormente nublado, vientos del sudoeste rotando al sur y las marcas térmicas irán de los 16 a los 25 grados.
  • Viernes: se anuncia cielo algo nublado, vientos del sudeste cambiando al este y los termómetros se ubicarán entre los 13 y los 22 grados, en otra jornada agradable.
  • Sábado: se espera cielo algo nublado y vientos del norte rotando al este, con una temperatura mínima de 14 grados y una máxima de 23.
Trending
Fútbol Argentino
Murió Daniel Willington: su 'gol centenario', el elogio de Pelé y su íntima amistad con Ringo Bonavena
Las más vistas