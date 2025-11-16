La alerta para la tarde y la noche incluye a provincias como La Pampa, el centro de Córdoba y el oeste de Buenos Aires, además del sur de Santa Fe y el oeste de Entre Ríos.

Este domingo 16 se presenta con un panorama complicado en varias provincias argentinas, ya que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla que abarca fuertes lluvias y la posible caída de granizo. El aviso cubre principalmente la zona central del país y parte del Litoral.

En el Litoral, Misiones será la más afectada, con pronósticos que indican acumulados de hasta 40 mm en pocas horas. También se esperan precipitaciones en Chaco y Corrientes, donde el clima se mantendrá inestable durante todo el día.

Clima en Buenos Aires este domingo: ¿qué dice el Servicio Meteorológico Nacional?

En la Ciudad de Buenos Aires, aunque se prevé una breve aparición del sol, el cielo terminará cubriéndose y la humedad traerá lluvias y un ambiente inestable. El SMN pronostica una temperatura máxima de 25°C y una mínima de 20°C, ideal para llevar una prenda impermeable a mano.

La diferencia con las lluvias del viernes pasado, que afectaron el oeste argentino, radica en la forma en que las precipitaciones avanzarán este domingo: más organizadas y generalizadas, con posibilidad de fuertes lluvias en cortos períodos, granizo y ráfagas intensas de viento en zonas puntuales.

Pronóstico extendido para Buenos Aires y alrededores