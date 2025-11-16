Este domingo 16 se presenta con un panorama complicado en varias provincias argentinas, ya que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla que abarca fuertes lluvias y la posible caída de granizo. El aviso cubre principalmente la zona central del país y parte del Litoral.
La alerta para la tarde y la noche incluye a provincias como La Pampa, el centro de Córdoba y el oeste de Buenos Aires, además del sur de Santa Fe y el oeste de Entre Ríos. En estas regiones se esperan importantes acumulados de agua, con riesgo de chaparrones intensos y tormentas aisladas.
En el Litoral, Misiones será la más afectada, con pronósticos que indican acumulados de hasta 40 mm en pocas horas. También se esperan precipitaciones en Chaco y Corrientes, donde el clima se mantendrá inestable durante todo el día.
Clima en Buenos Aires este domingo: ¿qué dice el Servicio Meteorológico Nacional?
En la Ciudad de Buenos Aires, aunque se prevé una breve aparición del sol, el cielo terminará cubriéndose y la humedad traerá lluvias y un ambiente inestable. El SMN pronostica una temperatura máxima de 25°C y una mínima de 20°C, ideal para llevar una prenda impermeable a mano.
La diferencia con las lluvias del viernes pasado, que afectaron el oeste argentino, radica en la forma en que las precipitaciones avanzarán este domingo: más organizadas y generalizadas, con posibilidad de fuertes lluvias en cortos períodos, granizo y ráfagas intensas de viento en zonas puntuales.
Pronóstico extendido para Buenos Aires y alrededores
- Lunes: se prevé cielo despejado a algo y parcialmente nublado, vientos del oeste rotando al noroeste y las marcas térmicas irán de los 12 a los 23 grados, por lo que será el día más fresco de toda la semana.
- Martes: se anuncia cielo ligera a parcialmente nublado, vientos del oeste cambiando al sudoeste y los termómetros se ubicarán entre los 16 y los 30 grados, por l oque será el día más caluroso de toda la semana.
- Miércoles: se espera cielo despejado a algo nublado y vientos del noreste, con una temperatura mínima de 17 grados y una máxima de 26.
- Jueves: se prevé cielo mayormente nublado, vientos del sudoeste rotando al sur y las marcas térmicas irán de los 16 a los 25 grados.
- Viernes: se anuncia cielo algo nublado, vientos del sudeste cambiando al este y los termómetros se ubicarán entre los 13 y los 22 grados, en otra jornada agradable.
- Sábado: se espera cielo algo nublado y vientos del norte rotando al este, con una temperatura mínima de 14 grados y una máxima de 23.