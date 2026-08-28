Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este Viernes, 28 de agosto

El clima en Capital Federal de este viernes arranca con una madrugada fresca y estable. A las 03:00, el registro oficial marca 10° de temperatura, con sensación térmica de 10°C y cielo parcialmente nuboso.

La probabilidad de lluvia es del 0%, por lo que el pronóstico del tiempo no anticipa precipitaciones para esta franja de la madrugada. La humedad es del 96%, la presión atmosférica alcanza los 1009 hPa y el viento sopla a 5 km/h con ráfagas de 10 km/h.

La visibilidad es de 9 km, el punto de rocío se ubica en 9°C y la nubosidad cubre el 64% del cielo. No se registra niebla, mientras la cota de nieve se mantiene en 3100 metros.