Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape. Te contamos cómo está el tiempo hoy, la temperatura actual, las alertas meteorológicas y el pronóstico extendido para que planifiques tu día.
Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este Viernes, 28 de agosto
Seguí el minuto a minuto del clima y el pronóstico para Capital Federal y AMBA.
Hace 12 minutos
Cielo parcialmente nuboso y 10°: así amanece Buenos Aires este viernes
El clima en Capital Federal de este viernes arranca con una madrugada fresca y estable. A las 03:00, el registro oficial marca 10° de temperatura, con sensación térmica de 10°C y cielo parcialmente nuboso.
La probabilidad de lluvia es del 0%, por lo que el pronóstico del tiempo no anticipa precipitaciones para esta franja de la madrugada. La humedad es del 96%, la presión atmosférica alcanza los 1009 hPa y el viento sopla a 5 km/h con ráfagas de 10 km/h.
La visibilidad es de 9 km, el punto de rocío se ubica en 9°C y la nubosidad cubre el 64% del cielo. No se registra niebla, mientras la cota de nieve se mantiene en 3100 metros.
Hace 27 minutos
Madrugada estable en Capital Federal: 10°, 96% de humedad y cielo parcialmente nuboso
La madrugada porteña arranca con el termómetro en 10° y una sensación térmica de 10°C en Capital Federal. A las 03:00, el Servicio Meteorológico Nacional reporta cielo parcialmente nuboso, con una humedad del 96% y una probabilidad de lluvia del 0%.
La nubosidad alcanza el 64% y la visibilidad es de 9 kilómetros. El viento sopla leve, con una media de 5 km/h y ráfagas de 10 km/h. El punto de rocío, en tanto, se ubica en 9°C, lo que explica la sensación de aire húmedo.
El clima sigue estable en la Ciudad: la presión atmosférica marca 1009 hPa, no se registra niebla y la cota de nieve se mantiene en 3100 metros. Para quienes siguen el pronóstico del tiempo, un comienzo de viernes frío, sin lluvias y con cielo parcialmente nuboso.
Hace 1 hora
Madrugada fresca y cielo parcialmente nuboso: así arranca el clima en Capital Federal
La madrugada de este viernes 28 de agosto arranca con cielo parcialmente nuboso en Capital Federal. Según el registro oficial de las 03:00, la temperatura actual es de 10° y la sensación térmica también es de 10°C, con una humedad del 96%.
La probabilidad de lluvia es del 0%, así que no se esperan precipitaciones. El punto de rocío se ubica en 9 °C, la nubosidad llega al 64% y la visibilidad es de 9 km, sin presencia de niebla.
El viento medio sopla a 5 km/h con ráfagas de 10 km/h, mientras que la presión atmosférica es de 1009 hPa. La cota de nieve se mantiene en 3100 metros.
Hace 12 horas
Santa Rosa se aleja para darle paso al eclipse lunar: cómo seguirá el tiempo
El jueves comenzó con cierta inestabilidad, pero con el correr de las horas las condiciones tenderán a mejorar. El cielo estará despejado para observar el fenómeno astronómico.
Hace 14 horas
Tormenta "Santa Rosa": por qué se llama así y todo lo que hay que saber
La tradicional tormenta de fines de agosto vuelve a instalarse en el imaginario argentino. Pero detrás del nombre hay una historia religiosa y un fenómeno meteorológico que no ocurre necesariamente todos los años ni tiene una fecha exacta.
Tormenta Santa Rosa.
Hace 16 horas
Chau diluvio y vuelve el frío polar al AMBA: cuándo para de llover y qué temperatura habrá
El SMN anticipó una jornada de lluvias en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano, pero advirtió que el tiempo empezará a mejorar pronto. El viernes, podrían llegar temperaturas más bajas y la estabilidad.
Hace 21 horas
Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo
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17:34 | 26/08/2026
Kicillof anunció un plan de contingencia para El Niño: "Hay que estar preparados"
El gobernador bonaerense Axel Kicillof anunció un plan de contingencia ante el avance del fenómeno El Niño y advirtió que podría afectar a buena parte del territorio provincial. El mandatario adelantó que reclamará el dinero de los ATNs, Fondos Hídricos y Viales a Nación.
07:00 | 26/08/2026
Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo
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20:52 | 25/08/2026
La temperatura del océano alcanzó su máximo histórico en plena intensificación de El Niño
La anomalía responde a la combinación del cambio climático provocado por la quema de combustibles fósiles, que ya elevó la temperatura base del agua en 0,8 °C.
17:23 | 25/08/2026
Cuál es la temperatura de la superficie del mar, según Copernicus
La superficie de los océanos llegó a una temperatura media global de 21,1° el 22 de agosto, el valor más alto desde que existen registros satelitales. El récord, confirmado por Copernicus, ocurre en pleno desarrollo de El Niño y suma una nueva señal de alerta sobre el calentamiento del planeta.
Oceáno.
14:22 | 25/08/2026
Cambio rotundo en el clima: la advertencia por la llegada de la Tormenta de Santa Rosa
Las bajas temperaturas del lunes y martes comienzan a disiparse con el correr de la semana, según indica el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Las lluvias volverán el jueves con temperaturas de hasta 18 °C. Hay alertas por nevadas y lluvias fuertes.
06:55 | 25/08/2026
Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo
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17:01 | 24/08/2026
Se viene Santa Rosa: este es el día con más chance de tormentas
El frío polar quedará atrás en los próximos días para dar lugar a un aumento gradual de las temperaturas en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). La última semana de agosto tendrá jornadas inestables y probabilidad de lluvias.
15:39 | 24/08/2026
Vuelven a cerrar el paso a Chile por mal tiempo: ¿hasta qué hora estará abierto?
A una semana de su reapertura, el paso internacional volvió a cerrar. Había estado inhabilitado durante más de 30 días producto de las malas condiciones meteorológicas.
03:00 | 24/08/2026
Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo hoy
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16:28 | 23/08/2026
Cambia el pronóstico: se vienen temperaturas de 20 grados y nuevas tormentas
El frío intenso que dominó este fin de semana se extenderá hasta el lunes. Pero la estabilidad no se mantendrá por mucho tiempo más, ya que vuelven las lluvias y tormentas.
12:56 | 23/08/2026
Temperaturas bajo cero para cinco provincias: qué pasa en el AMBA
Se vienen jornadas de frío extremo en el AMBA y el SMN emitió una alerta amarilla. Se conoció cuáles serán las temperaturas mínimas de los próximos días y qué cuidados habrá que tomar.
Varias provincias argentinas serán afectadas por temperaturas bajo cero.