Cierra una cervecería de Buenos Aires que fue furor por la crisis de Javier Milei

La crisis económica que golpea al sector gastronómico sumó un nuevo capítulo en La Plata. Una reconocida cervecería ubicada en la esquina de 10 y diagonal 74 cerrará sus puertas de manera definitiva después de varios años de actividad en una zona que supo ser uno de los polos gastronómicos más concurridos de la ciudad.

El local, que funcionó bajo una franquicia cervecera nacional y luego operó de manera independiente, no pudo sortear la tormenta. Su propietario, Juan Ignacio Skare, fue contundente: “Ya no dan los números”. La decisión ya está tomada y actualmente negocia con la inmobiliaria la rescisión anticipada del contrato.

Diagonal 74, de la explosión pospandemia al desierto nocturno

Skare inauguró el local en 2019, en pleno auge de diagonal 74. “Después de la pandemia había tanta gente que cortábamos la calle con los locales. Era una zona que explotaba de actividad”, recordó. Sin embargo, el panorama cambió radicalmente. El cierre de otros comercios gastronómicos, la reducción del movimiento nocturno y los nuevos hábitos de consumo hicieron mella.

El empresario comparó dos videos: uno de la reapertura tras la pandemia (2021-2022) y otro actual, filmado el último fin de semana. La diferencia es abismal. Según sus números, las ventas actuales están al 50% por debajo de los niveles de 2025. “Para seguir abiertos hasta la primavera necesitaríamos entre 50 y 60 millones de pesos. Ya lo intentamos el año pasado, pero hoy no tenemos margen”, explicó.

Un alquiler de $5,2 millones: el talón de Aquiles

Uno de los principales problemas es el valor del alquiler. Por un espacio de apenas 40 metros cuadrados, Skare paga $5,2 millones por mes. “Se pierden entre 2 y 3 millones por mes. Así es imposible continuar”, sostuvo. Aún le restan dos años de contrato. Busca un acuerdo con el propietario para evitar una rescisión que no puede afrontar. “Si cerramos y nos vamos mañana tampoco le sirve al dueño. El local puede quedar vacío durante meses”, señaló.

El empresario también cuestionó la rigidez de los locadores: “Cambió el consumo, cambió la forma en que la gente compra y sale, cambió la cantidad de personas que circulan por el centro. Lo que no cambió es la cabeza de muchos locadores”. Aseguró que numerosos locales comerciales permanecen vacíos desde hace meses en distintas zonas de La Plata.

Intentos por remar la situación

Skare probó todo lo que estuvo a su alcance. “Me hice hasta una cuenta en TikTok para mostrar el día a día y ver si así podía generar una comunidad y levantar el local”, contó. Pero el tiempo se agotó. “Vamos a cerrar. Ahora estoy tratando de negociar la salida y, quizás, si aparece alguien que le interese comprar todo lo que hay adentro, dejárselo para que siga andando”, cerró.

Los cierres, según dijo, avanzan desde Plaza Italia hacia Plaza Moreno, con cada vez menor actividad. La diagonal 74, que supo ser un corredor de bares y restaurantes, hoy es un reflejo de la crisis que no da tregua.