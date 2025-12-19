Volvió la estrella "culona": así fue el momento donde encontraron otro ejemplar en el streaming del CONICET

En el nuevo streaming del Conicet encontraron otro ejemplar de la estrella del género Hippasteria, conocida popularmente como "estrella culona". Ni bien apareció en las imágenes, los científicos estallaron de risa y surgieron las bromas. Esta estrella "no hizo mucho ejercicio", dijeron.

El streaming de Conicet está transmitiendo la última expedición del Schmidt Ocean Institute en Mar Argentino. Después del rotundo éxito de las inmersiones en Mar del Plata, que le valieron al Conicet el Martín Fierro de Oro de Streaming, se puso en marcha este nuevo viaje, que terminará el 10 de enero del próximo año.

El momento del hallazgo

El recorte del streaming del Conicet donde los científicos encontraron un nuevo ejemplar de la "estrella culona" se viralizó rápidamente en las redes sociales. Y es que este ser vivo había sido, sin lugar a dudas, la vedette de la expedición en la costa marplatense.

En medio de la transmisión se escuchó a uno de los expertos decir: "¿Esta es otra estrella de mar culona? Señoras y señores, es una estrella culona". Haciendo referencia al viral de los últimos meses, el especialista expresó: “No tiene los glúteos marcados... No hizo mucho ejercicio”.

Al igual que en las anteriores transmisiones, la audiencia puede ver el trabajo a bordo del Falkor (too) a través de las plataformas digitales del Schmidt Ocean Institute. La propuesta contempla la interacción en vivo, así que los espectadores pueden hacer preguntas y comentarios a los científicos, que pueden ser respondidos en el momento.

El último streaming del Conicet en Mar Argentino

La última expedición del Schmidt Ocean Institute en Mar Argentino zarpó el pasado 14 de diciembre. Ahora mismo va en dirección a Puerto Madryn y finalizará el próximo 10 de enero del 2026. Este viaje es liderado por la bióloga María Emilia Bravo y participan 25 especialistas, de los cuales 17 son argentinos.

El objetivo principal de esta expedición es analizar las filtraciones de gas metano en el talud continental y los ambientes extremos dominados por microorganismos y fauna especializada, que prosperan sin luz y bajo altas presiones. Durante la exploración se realizarán al menos 15 inmersiones con el ROV del Schmidt Ocean Institute.

La campaña se llama “Vida en los Extremos” y en ella se recorrerá de norte a sur la región del mar profundo, que sigue el borde de la plataforma submarina argentina hasta llegar al extremo de Tierra del Fuego. Se detendrán en tres áreas, desde los 500 hasta los 4000 metros de profundidad, en Necochea, Puerto Madryn y Tierra del Fuego.