Un muro submarino: la propuesta de científicos para salvar al glaciar del Juicio Final

El glaciar Thwaites, ubicado en la Antártida Occidental, se derrite más rápido de lo que los expertos habían anticipado, lo que genera preocupación mundial por su impacto en el nivel del mar. Frente a esta situación, un grupo de ingenieros y científicos climáticos propuso una solución inédita: construir un muro submarino para impedir que las aguas oceánicas cálidas sigan socavando su base.

Conocido como el “glaciar del Juicio Final”, Thwaites es responsable de aproximadamente el 4 % del aumento anual del nivel del mar a nivel global. Si llegara a colapsar por completo, podría elevar el nivel del mar hasta 65 centímetros, lo que significaría un riesgo enorme para millones de personas que viven en zonas costeras vulnerables.

La propuesta consiste en una cortina submarina flexible, anclada al fondo marino, que se extendería unos 80 kilómetros y mediría cerca de 152 metros de altura. Esta barrera funcionaría como una barrera física para bloquear el avance del agua caliente que llega a la base del glaciar, frenando así el ritmo de derretimiento.

Si bien esta estructura no resolvería el problema del cambio climático, sí permitiría reducir la velocidad con la que el hielo se pierde, ganando tiempo para implementar otras medidas de conservación. El proyecto incluye una fase inicial de investigación de tres años, donde se probarán materiales y diseños para asegurar la efectividad y resistencia del muro.

Científicos proponen construir un muro de más de 80 kilómetros para evitar que el glaciar del Juicio Final se derrita.

Para entender mejor el fenómeno, los científicos están realizando perforaciones con agua caliente dentro del glaciar, introduciendo instrumentos a casi 1.000 metros de profundidad. Estos dispositivos miden cómo interactúa el océano con la base del hielo, aportando datos clave para diseñar la barrera y comprender la dinámica de este glaciar tan inestable.

La drástica medida para combatir el deshielo del glaciar Thwaites

El empresario Bill Gates, reconocido por su visión innovadora, dijo en relación a la iniciativa: “Elige una persona perezosa para un trabajo duro, encontrará la manera más fácil de hacerlo”, destacando la importancia de buscar soluciones inteligentes y eficientes ante desafíos complejos como este.

Este proyecto representa un paso audaz y tecnológico para enfrentar una amenaza ambiental que podría afectar a gran parte del planeta. Si la barrera submarina logra frenar el avance del deshielo, podría cambiar el curso de la crisis climática y proteger a millones de habitantes frente a futuras inundaciones.

Cuántos glaciares hay en la Argentina y dónde se encuentran

Los glaciares representan uno de los mayores patrimonios ambientales de Argentina, no solo son reservorios estratégicos de agua dulce, sino que cumplen un rol clave en el equilibrio del ecosistema. Ante la reciente reforma de la Ley Nacional de Glaciares aprobada en la Cámara de Diputados, que delega la regulación de su explotación a las provincias, surge la duda: ¿Cuántos glaciares existen en el país y dónde se encuentran exactamente?

De acuerdo al Inventario Nacional de Glaciares (ING), que se creó con la aprobación de la Ley Nacional de Glaciares (26.639) en 2010, en Argentina hay 16.968 cuerpos, de los cuales 16.078 son glaciares en la Cordillera de los Andes y 890 en las Islas del Atlántico Sur.

En términos de superficie son 8.484 km2 (848.400 hectáreas) dentro del territorio argentino cubiertos de estos cuerpos inventariados, de los cuales se encuentran 5.769 km2 en la Cordillera de los Andes y 2.715 km2 en las Islas del Atlántico Sur.