Qué es la supraconciencia y qué tiene que ver soñar con volar, según un neurólogo.

Uno de los sueños más comunes es el de volar. En este sentido, Manuel Sans Segarra, neurólogo y experto en consciencia, habló sobre el detrás de esta fantasía onírica pero desde un punto de vista científico. En este sentido, se refirió a un término que puede resultar un tanto ajeno: la supraconciencia.

"Las personas que sueñan que vuelan pueden estar experimentando una manifestación de su supraconciencia", indicó el neurólogo y sumó: "Los sueños son relámpagos muchas veces de situaciones afectivas, emocionales y metafóricas que viviste durante el día. Ahora bien, hay sueños y en personas determinadas y que tienen facilidad para manifestar su supraconciencia".

Un neurólogo habló sobre el detrás del soñar con volar.

Sans Segarra detalló que el sueño de volar ocurre durante la fase REM (Rapid Eye Movement / Movimiento Rápido de los Ojos). En este momento suceden movimientos oculares y se produce una actividad cerebral más lenta que en vigilia. Asimismo, el especialista explicó que en esta etapa ocurren tanto los sueños lúcidos, es decir, en los que la persona sabe que está soñando y a veces puede controlar lo que sucede en el sueño, y los habituales, donde la conciencia es nula.

Qué significado espiritual tiene soñar con volar

Soñar con volar es una de las experiencias oníricas más cargadas de significado. De acuerdo con distintos enfoques, especialmente desde la psicología, este tipo de sueños suele aparecer en momentos en los que existe una necesidad de soltar cargas emocionales, preocupaciones o limitaciones. En ese sentido, volar funciona como una metáfora clara: la mente busca despegarse de aquello que pesa, tomar distancia y encontrar nuevas perspectivas frente a situaciones que generan presión en la vida cotidiana.

Pero más allá de la interpretación psicológica, también hay una lectura espiritual que suma otra capa de sentido. Desde esta mirada, volar en sueños puede simbolizar una especie de elevación interna, un proceso de transformación o incluso un despertar personal. La idea de “elevarse” por encima de lo terrenal se vincula con estados de mayor claridad, intuición y conexión con el propósito de vida, algo que muchas tradiciones asocian con etapas clave de crecimiento personal.

Asimismo, el contexto del sueño también resulta clave para comprender su significado. No es lo mismo volar con facilidad y disfrute que hacerlo con miedo o dificultad, y es que, mientras que en el primer caso suele reflejar seguridad, bienestar y sensación de control, en el segundo puede evidenciar dudas, inseguridades o temor a enfrentar determinados cambios.