La ciudad de Córdoba, distinguida en una cumbre mundial de urbes saludables

PARIS, Francia.– A pesar de ser en gran medida prevenibles con cambios en los estilos de vida, tanto las lesiones viales como las enfermedades no transmisibles (el cáncer, las cardiopatías, la diabetes y los trastornos respiratorios crónicos) son responsables de ocho de cada 10 muertes en el mundo. Los países trazan políticas nacionales para reducirlas, pero dado que hoy la mayor parte de la humanidad (más de 4.200 millones de personas) vive en ciudades, son éstas las encargadas de “bajar a tierra” esas estrategias para proteger a los ciudadanos, prolongar su vida libre de enfermedad y, no menos importante, reducir costos en salud.

Con esto en mente, en 2017, Bloomberg Philantropies, organización encabezada por el ex alcalde de Nueva York y en la actualidad embajador global de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para estos temas, junto con la propia entidad sanitaria global y con otra llamada “Vital Strategies” lanzaron la Alianza Mundial de Ciudades Saludables (https://cities4health.org/), una red que fue creciendo y ya nuclea a 74 urbes de todas las regiones del planeta y niveles socioeconómicos. El consorcio ofrece apoyo técnico y financiero, y promueve el intercambio de intervenciones exitosas. Cada una puede elegir la política que desea implementar de un menú de 15 opciones orientadas, por ejemplo, al control del tabaco, el aumento de la seguridad vial o una mejor alimentación, entre otras.

Este proyecto lo hacemos colectivamente. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Hoy, en la tercera cumbre de esta alianza, cuatro ciudades fueron distinguidas por los méritos de sus políticas públicas en estos temas. Una de ellas es Córdoba, de la Argentina, por su compromiso con la promoción de entornos alimentarios seguros en las escuelas.

“Nos sumamos a la Alianza en 2021 y nos planteamos el primer objetivo en 2022 –cuenta Daniel Passerini, actual intendente de la capital mediterránea que participa en la reunión–. Lo elegimos porque vimos que en las últimas dos décadas hubo un aumento muy acelerado y el 84% de los niños consumen bebidas edulcoradas. Eso, por supuesto, se asocia a que hoy el 41% de los niños (de entre cinco y 19 años) tienen obesidad o sobrepeso, lo que a su vez tiene un correlato con patologías que van desde las caries, a la diabetes, la hipertensión o enfermedades cardiovasculares. Y la escuela es el escenario donde se moldean las conductas en muchos aspectos”.

El sistema de educación municipal cordobés incluye 38 escuelas, seis parques educativos y 105 centros de encuentro barrial sobre los que el gobierno ejerce acción directa. “Lo primero que hicimos fue un programa que se llamó ‘Córdoba Elige Agua’, porque observamos que solo el 44% de los chicos no tenían la costumbre de consumir agua –explica Passerini–. Hoy ya el 100% de nuestros establecimientos están provistos de dispensadores de agua sana y de buena temperatura. El año pasado firmé el Decreto 310, adhiriendo a la Ley Nacional de Alimentación Saludable, en el que planteamos como objetivo la erradicación de toda la oferta de ultraprocesados y bebidas azucaradas, y su reemplazo por kioscos saludables. Este año ya tenemos un avance del 60% y queremos que al inicio del ciclo lectivo 2026 los tenga el 100% de nuestros efectores educativos. Llegar a esto exigió desplegar un gran trabajo para comprometer a padres, docentes y alumnos. Realizamos ferias de alimentación saludable que ya tienen una agenda propia, y logramos una alianza estratégica con la Escuela de Nutrición de la Universidad Nacional de Córdoba. Además, estamos interactuando con la Federación Interamericana de Cardiología; es decir, estamos sumando masa crítica para que el programa sea un éxito y pueda implementarse en las escuelas privadas y provinciales”.

De acuerdo con el funcionario, hubo que vencer una resistencia porque la iniciativa iba en contra de un hábito instalado, fue “contracultural”. Aunque sin datos objetivos por ahora, porque es reciente, “la primera respuesta es positiva –comenta Passerini–. Hay una comprensión de que lo que estamos planteando es bueno para la salud de los niños. Por otro lado, estamos derribando ese mito de que comer sano es caro”.

De aquí en más, la idea es poder ir midiendo el impacto del programa a partir de controles de laboratorio y de crecimiento, otra forma de ofrecer un acceso más directo de las familias al sistema de salud.

“En un momento en el que desde altas esferas de la política se quiere ponerlo en tela de juicio, nosotros creemos en la salud y en la educación públicas. En medio de la crisis de integración entre países, la interrelación de las ciudades es una oportunidad que está dando resultados. Ser parte de esta alianza y recibir un reconocimiento nos motiva a ir por más. Por eso, el próximo paso será avanzar hacia las zonas escolares extendidas; es decir, ampliar el radio de impacto de esta política pública. Para nosotros también es un desafío demostrar que las políticas públicas se tienen que basar en datos y en evidencia con respaldo científico. Si bien son enfermedades crónicas no transmisibles, queremos contagiar esta experiencia, y demostrar que es más barato y más eficiente invertir en salud que gastar en enfermedades”.

Sensores de calidad del aire en París

También integra esta alianza la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), en representación de la cual participan Florencia Quiroga, abogada y directora General de Salud Comunitaria, y Federico López, gerente de la Política Social del Ministerio de Desarrollo Humano. Su proyecto consiste en trazar una línea de base sobre población en situación de calle que consume drogas. “Queremos hacer un relevamiento en colaboración con organizaciones sociales”, dice López. Según el funcionario, no se sabe cuántas personas se encuentran en esa condición, aunque admite que el 20% no accede a las políticas sociales. “No somos certeros con las estrategias”, reconoce, al tiempo que considera que lo más rico de estos encuentros es la posibilidad de acceder a experiencias que resultaron exitosas en otras partes del mundo.

Las otras ciudades distinguidas son Fortaleza, en Brasil, que estableció el primer marco legal para el control de la calidad del aire. Este decreto de 2023 puso en marcha la instalación de sensores de bajo costo para garantizar el monitoreo de contaminantes que permita estimar su impacto en la salud de los habitantes.

Kelly Larson, de Bloomberg Philantropies, inicia la cumbre de ciudades saludables

Y en el Reino Unido, Manchester creó su primer parque libre de humo (un espacio de 26.000 metros cuadrados) como parte de sus programas para reducir el tabaquismo. Pensando en escalar esta experiencia, la ciudad también lanzó una guía para otras organizaciones y grupos que deseen crear espacios libres de humo.

“Creemos en el poder de las ciudades”, dijo Kelly Larson, directora de Bloomberg Philantropies, en la apertura del encuentro que reúne a más de 240 delegados entre los cuales hay una docena de intendentes, alcaldes o jefes de gobierno.

“Las tensiones son altas entre países, pero entre las ciudades se establece la colaboración”, destacó Susannah Robinson, de la OMS.

“Estamos en un momento extremadamente desafiante –agregó Ariella Rojhani, directora de la colaboración por Vital Strategies–. Trabajamos en un escenario de presupuestos muy bajos y las grandes urbes no son inmunes a los recortes en la ayuda internacional. La salud no es una prioridad aunque hablamos de personas, de vidas humanas. Una de las formas en las que avanzamos es compartiendo las soluciones. [Por eso] este evento también es un tributo al progreso que alcanzamos en estos últimos años. Queremos ayudar a los gobiernos, no solo a aplicar las políticas públicas, sino también a fortalecer las instituciones. Sabemos que las personas que tienen enfermedades no transmisibles están en mucho mayor riesgo ante los eventos de calor extremo, de modo que estamos trabajando en entender cómo cambios en la infraestructura pueden ayudar a reducir el efecto del calor”.

Y concluyó Mary-Ann Etiebet, presidenta de Vital Strategies: “La fuerza de esta alianza se basa en la colaboración y el intercambio de aprendizajes entre pares. Juntos somos más fuertes frente a la ola de desconfianza en los datos y la ciencia que son el verdadero cimiento de nuestro trabajo. Los líderes de las ciudades son los que se encuentran más cerca de los problemas de la gente, y sus acciones pueden orientar el progreso nacional e incluso global”.