Cuánto tiempo tarda el cerebro en decidir si alguien te gusta, según la ciencia

Cuánto tiempo tarda el cerebro en decidir si alguien te gusta, segùn la ciencia.

En cuestión de milisegundos, el cerebro humano puede formar una primera impresión sobre otra persona. Aunque muchas veces se cree que el gusto o la atracción surgen de manera consciente y progresiva, la ciencia demuestra que este proceso ocurre mucho antes de lo que imaginamos, en apenas entre 150 y 200 milisegundos.

Diversas investigaciones en neurociencia, incluidas las realizadas con electroencefalografía (EEG), muestran que el cerebro es capaz de evaluar rápidamente el atractivo físico y posibles señales de compatibilidad. Este tipo de estudios permiten medir la actividad eléctrica cerebral en tiempo real y detectar cómo ciertas áreas se activan casi instantáneamente frente a un estímulo visual, como un rostro.

Cómo actúa el cerebro cuando nos gusta una persona

Según especialistas, estas decisiones ultrarrápidas se originan en circuitos que combinan emoción, memoria y juicio. La corteza prefrontal, encargada de evaluar y tomar decisiones, trabaja en conjunto con estructuras más primitivas, como la amígdala, que responde de manera automática ante estímulos relevantes para la supervivencia o el bienestar. En situaciones de evaluación inmediata, el cerebro puede emitir juicios en menos de 200 milisegundos, incluso antes de que la persona sea consciente de ello.

Este mecanismo responde a lo que el psicólogo Daniel Kahneman denominó “pensamiento rápido”, un sistema mental intuitivo, veloz y emocional que permite tomar decisiones sin un análisis racional profundo. En el caso de la atracción, este sistema procesa señales como la simetría facial, las expresiones o el lenguaje corporal en una fracción de segundo.

El cerebro es capaz de evaluar rápidamente el atractivo físico y posibles señales de compatibilidad.

Otros estudios sobre percepción y atención refuerzan esta idea ya que el cerebro organiza la información en etapas extremadamente breves, captando primero rasgos generales en unos 200 a 250 milisegundos y afinando detalles poco después. Esto sugiere que la primera impresión, incluida la atracción, se construye a partir de una evaluación rápida y automática, que luego puede ser confirmada o modificada por procesos más conscientes.

Cuando alguien “te gusta a primera vista”, no es solo una frase hecha, es el resultado de un complejo proceso neurológico que ocurre en menos tiempo del que tarda un parpadeo. Aunque luego intervengan factores más racionales y emocionales, la chispa inicial ya fue decidida por el cerebro mucho antes de que lo notes.