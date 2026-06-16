El centro comercial rosarino confirmó el desembarco de nuevas marcas de indumentaria (Facebook: Portal Rosario).

El centro comercial Portal Rosario confirmó la llegada de cinco nuevas marcas internacionales que prometen transformar su propuesta comercial y atraer a un público más amplio. Kiabi, Indian, Balmohk, Only y Jack & Jones se suman al shopping tras la reciente apertura de Decathlon, marcando una etapa de expansión y modernización para este espacio ubicado en la zona norte de Rosario.

Portal Rosario, que fue inaugurado por el grupo Cencosud el 6 de octubre de 2004 en un predio que albergó la antigua fábrica textil Estexa, busca consolidarse como un destino principal de compras y entretenimiento en la ciudad. La llegada de estas firmas internacionales implica una superficie total cercana a los 4.000 metros cuadrados destinados a locales de grandes dimensiones.

Kiabi, la cadena francesa reconocida por ofrecer moda accesible para toda la familia, tiene previsto abrir seis tiendas en el país durante los próximos doce meses. Por su parte, Indian, de origen uruguayo, aporta su propuesta de moda rápida con ropa, calzado y artículos para el hogar a precios muy competitivos, similar a gigantes como Zara o H&M.

Además, gracias a un acuerdo con Bestseller, uno de los grupos más importantes de Europa en el sector de la moda, desembarcan Balmohk, Only y Jack & Jones. Balmohk trae una oferta urbana y contemporánea, Only se especializa en indumentaria femenina inspirada en las últimas tendencias, y Jack & Jones se enfoca en moda masculina casual con fuerte presencia internacional.

Los detalles del desembarco de marcas internacionales

El gerente general de la División Shopping en Cencosud Argentina, Sebastián Núñez, destacó que “la llegada de marcas internacionales de la relevancia ratifica el potencial de este activo y la confianza que las principales compañías del mundo depositan en Cencosud y Rosario como mercado”.

Llegan a Rosario cinco nuevas marcas internacionales (Facebook: Portal Rosario).

Esta transformación no sólo incluye la incorporación de nuevas marcas, sino también mejoras en la infraestructura y la puesta en valor de espacios estratégicos, con el objetivo de reforzar la experiencia de los visitantes y posicionar a Portal Rosario como un polo comercial y de entretenimiento de referencia en el país.

Portal Rosario ya cuenta con la presencia de cadenas como Jumbo y Easy, que complementan su oferta y lo convierten en un punto clave para la región. Como bien señala el medio local La Capital, tras un 2021 complicado, cuando cerraron alrededor de 50 locales y se habló de un posible cierre, el shopping apuesta a esta renovación para recuperar protagonismo y dinamizar la actividad comercial.