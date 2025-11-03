En el marco de la causa que investiga el femicidio de Cecilia Strzyzowski, perpetrado en el año 2023 en Chaco, y que tiene como principales imputados a Cesar Sena y a sus padres, Emerenciano Sena y Marcela Acuña, brindó declaraciones ante el tribunal el exnovio de Cecilia, quien relató que César Sena violentó a la joven un mes antes del femicidio.

En una audiencia que duró horas, el exnovio de Strzyzowski expuso las conversaciones que tuvo con Cecilia días antes del crimen, así como también un chat de cuando ella ya estaba desaparecida, lo que evidencia que el acusado se habría hecho pasar por la víctima tras cometer el femicidio.

Por su parte, la fiscalía le consultó al joven si en algún momento Cecilia le había confesado de algún tipo de violencia ejercida por César hacia ella, pregunta que fue respondida por el testigo mostrando un chat sobre un hecho que ocurrió en principio de mayo de 2023.

La víctima le contó a su expareja que había tenido una fuerte discusión con César dentro de la camioneta familiar del sospechoso y que, cuando se quiso bajar, el hombre la agredió: "Me hizo la guillotina, me lastimó. Vi pasar la vida delante de mis ojitos. Nunca se había puesto violento así conmigo", le confesó Strzyzowski a su ex en ese momento.

Al mismo tiempo, el testigo expuso otro punto clave del caso, el cual refiere a que la víctima le comentaba de manera constante sobre el miedo que le tenía a Marcela Acuña, madre de César y esposa de Emerenciano Sena.

Por último, el joven hizo mención al supuesto viaje a Ushuaia que la víctima tenia planeado junto a Cesar Sena. Al respecto, comentó que sabía sobre ese destino y que el 2 de junio, cuando Cecilia ya habría sido asesinada, recibió un mensaje donde la joven le informó que ya se encontraban en la capital de Tierra del Fuego.

La hipótesis del fiscal

El viernes pasado dio inicio el juicio por el femicidio de Cecilia Strzyzowski, el cual se llevará a cabo en el Centro de Estudios Judiciales de Resistencia. Bajo el marco de este juicio, el fiscal de la causa, Martín Bogado, inició sus alegatos en los que apuntó directamente contra la familia Sena por la desaparición y posterior asesinato de Cecilia.

Frente a los 12 jurados populares del caso y frente a la jueza tecnica Dolly Fernández, el letrado sostuvo que la joven de 28 años "tuvo la desgracia de cruzarse con personas violentas, que la despreciaron y la engañaron", el fiscal tambien agregó: "La mataron, la quemaron y creyeron que su poder los haría impunes".

Bogado aseguró que, luego de cometer el crimen, César Sena acudió a la casa de sus padres, Emerenciano y Marcela para "ponerse de acuerdo y hacer desaparecer el cuerpo".