Juicio por el caso Cecilia: nuevas polémicas y ataques de la defensa de Emerenciano Sena

Bajo el marco del juicio por jurados que inició este martes y que tiene por objetivo determinar la culpabilidad de los imputados por el femicidio de Cecilia Strzyzowski, Ricardo Osuna, abogado de Emerenciano Sena -uno de los principales acusados en la causa-, apuntó contra Marcela Acuña, esposa del imputado y a quien se le imputan los mismos cargos que a este y a su hijo César, ex pareja de la mujer asesinada. La jornada del miércoles, cargada de polémicas.

En diálogo con los medios, Osuna acusó a la esposa de Emerenciano de "hacer la suya" en el contexto de la investigación y el proceso penal que acaba de iniciar. "Hay que ver cómo va la prueba y cómo va ella, porque quiere hacer cualquiera", lanzó claramente molesto por la estrategia de la mujer.

El jurista, reconocido por representar a Antonio Benítez, uno de los imputados por la desaparición de Loan Danilo Peña en la provincia de Corrientes, insistió en que Acuña "no hace caso" a las diversas recomendaciones. En esa línea, confesó sus deseos de que el juicio "empiece y termine" de una vez -a dos años y medio del brutal crimen- para que de esta manera "salga Emerenciano nomás".

Emerenciano Sena y su esposa están imputados como partícipes necesarios por homicidio doblemente agravado por el vínculo y por mediar violencia de género en perjuicio de su nuera Cecilia, la mujer chaqueña desaparecida el 2 de junio de 2023. Al mismo tiempo, su hijo y marido de la víctima, César Sena, se encuentra imputado bajo el cargo de homicidio doblemente agravado en carácter de autor.

Mientras continúan las acusaciones cruzadas entre las partes, la jornada de miércoles estuvo atravesada por la polémica en los Tribunales: esta mañana, detuvieron a uno de los letrados que colaboran con el propio Osuna en el juicio. Según indicaron fuentes judiciales, el motivo habría sido que el hombre hizo un paneo de los jurados con su celular; algo que lógicamente no está permitido.

El hombre, identificado como Nicolás Boniardi Cabra, abogado del staff de Osuna, se retiró a bordo de un patrullero por orden de la jueza Dolly Fernández. Actualmente se encuentra detenido en la Comisaría 4° por "Desobediencia Judicial" y su celular permanece secuestrado hasta que se logren esclarecer los hechos, informó el Jefe de Policía, Comisario General Fernando Romero.

Juicio por Cecilia: todavía no se conformó el jurado

El juicio que se llevará a cabo por el femicidio de Cecilia Strzyzowski cuenta con la particularidad de tener un jurado popular. El mismo aún no fue conformado y en el día de la fecha continúan las entrevistas para designar a los 16 integrantes que determinarán la culpabilidad o inocencia de los siete acusados.

El Centro de Convenciones Gala es el sitio en el cual se llevan a cabo los trabajos de entrevista y evaluación de los vecinos chaqueños que se presentan, para constatar que no tengan ninguna relación con los acusados y que, a su vez, no cuenten con conocimiento en profundidad del caso.

Durante la jornada del pasado martes, alrededor de 160 vecinos chaqueños se presentaron para ofrecerse como jurados en el juicio y se espera un numero similar para el día de hoy.

Al mismo tiempo, se estima que antes de la próxima semana se den a conocer a los 16 integrantes del jurado popular, ocho hombres y ocho mujeres, sumado a los suplentes. Si eso no ocurre, el juicio iniciará en el Centro de Estudios Judiciales con la etapa de apertura de alegatos.