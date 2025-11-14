Femicidio de Cecilia: revés judicial mientras se espera por el veredicto

Tras ocho horas de intenso debate por parte de los 12 miembros del jurado popular y un total de 13 audiencias en los Tribunales de Resistencia, provincia de Chaco, finalmente no se conocerá el veredicto que condene o absuelva al Clan Sena por el femicidio de Cecilia Strzyzowski durante la jornada de este viernes 14 de noviembre. Así lo confirmaron las partes, quienes señalaron que el proceso pasará a cuarto intermedio hasta el sábado a la mañana.

La abogada de Gustavo Melgarejo, Mónica Sánchez, fue la primera en confirmar el cuarto intermedio ante los medios y el reinicio para el sábado a las 8 de la mañana. "Tenemos que mantener al jurado tranquilo para que decidan", señaló. "Simplemente están cansados", añadió la Subsecretaria de Género y Diversidad de la provincia del Chaco, Sonia Valenzuela.

Por su parte, el abogado de la querella Gustavo Briend señaló que el jurado puede demorarse la misma cantidad de días que duró el debate penal. "Podemos estar 11 días más inclusive esperando la sentencia. Quedarán alojados aquí", expresó.

"Siguen deliberando, los hicimos pensar parece... Ahora tienen dudas. Me hubiese gustado que salga el veredicto ya y que se termine todo esto. Yo creo que Emerenciano se tiene que ir libre de acá. Desde el jurado pidieron unos videos al Tribunal, nada más", agregó el abogado Ricardo Osuna.

