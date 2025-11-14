Los siete acusados volvieron a presentarse ante el jurado popular en la instancia final del juicio por el femicidio de Cecilia Strzyzowski, donde dieron sus últimas palabras antes del veredicto. La jueza Dolly Fernández abrió la audiencia y habilitó a cada imputado a expresarse antes de que el jurado pasara a deliberar en privado.

Emerenciano Sena y Marcela Acuña aprovecharon el espacio para reiterar su inocencia, mientras que César Sena —principal imputado— volvió a optar por el silencio. Además, otros acusados sumaron breves declaraciones antes de la etapa de definición.

Las palabras de los Sena antes de la deliberación

El primero en ser consultado fue César Sena, acusado del femicidio de Cecilia, quien volvió a sostener que no tenía “nada para decir”. Su padre, Emerenciano, imputado como partícipe necesario, solo afirmó su “inocencia” y no agregó más detalles.

Luego fue el turno de Marcela Acuña, quien decidió ampliar su declaración previa. “Primero quiero recalcar mi inocencia en cuanto a que soy una persona que jamás dañaría a otro ser humano, en cuanto a ese delito que se me imputa”, expresó. También se comprometió a continuar con su militancia social más allá del resultado: “Sea cual sea la condena, hago el compromiso público de seguir luchando por todas las compañeras y compañeros que no tienen trabajo, por todos los compañeros y compañeras que hoy no tienen un plato de comida en su casa”.

Qué dijeron los otros acusados

Gustavo Obregón, que días atrás no había declarado, eligió esta vez hablar. “Pido perdón por mi acción u omisión. Nunca fue mi intención lastimar o agredir a alguien”, afirmó. Agregó que acompañó a César “como lo he hecho infinitas veces” y mencionó la gratitud hacia los Sena, a quienes describió como “pilares fundamentales” para él y su familia.

Fabiana González prefirió no ampliar su declaración. Griselda Reinoso sostuvo brevemente: “No me hago responsable de lo que me inculpa y me declaro inocente”. Por último, Gustavo Melgarejo también se mantuvo en silencio.

Con estas intervenciones, la audiencia pasó formalmente a la instancia final: el momento en que el jurado definirá la responsabilidad penal de los siete imputados.