Qué dijo Gastón Zárate, el "perejil" del caso Nora Dalmasso sobre Roberto Bárzola, nuevo sospechoso

Gastón Zárate, el "perejil" del caso Nora Dalmasso.

A 19 años del crimen de Nora Dalmasso, la causa dio un giro inesperado: la Justicia identificó un perfil genético compatible con los rastros encontrados en el cuerpo de la víctima, y el nuevo sospechoso es Roberto Bárzola, un pulidor de pisos que trabajaba en la casa del matrimonio. Frente a esta revelación, Gastón Zárate, el trabajador conocido como "el perejil" del caso, rompió el silencio y lanzó fuertes declaraciones sobre cómo vivió la causa y lo que piensa del nuevo apuntado por la investigación.

Qué dijo Gastón Zárate sobre Roberto Bárzola, el nuevo sospechoso

Luego de conocerse la nueva información genética, en 2024, Gastón Zárate habló con el canal C5N, donde comentó: “Los policías y fiscales estaban ensañados con que yo era el asesino. Me quedaba tranquilo porque sabía que no había hecho nada”.

Zárate trabajó durante seis meses en la casa y remodeló la habitación de Nora Dalmasso. “Nunca pensé nada, iba a trabajar”, dijo, y aseguró que todos los obreros tenían contacto con la víctima: “Ella nos saludaba, nos pasaba un vaso de agua. Todo normal. La señora era muy buena. El que era más frío era su esposo Marcelo Macarrón”, recordó. En tanto, sobre Roberto Bárzola, no dudó en afirmar: “Ocultaba algo. Era un tipo baboso con las mujeres, era raro”.

El pintor Gastón Zárate fue uno de los imputados, conocido como "el perejil" del caso Nora Dalmasso.

Zárate también reveló que su vida cambió para siempre luego de ser procesado en la causa. Dejó de trabajar como pintor en countries, donde tenía empleo frecuente, y hoy sobrevive con una empresa de mudanzas que maneja solo. “La gente me dice cosas por redes. Dejé de pintar, ahora me dedico a otra cosa”, lamentó. A pesar del tiempo transcurrido, sigue esperando justicia: “Me gustaría que se encuentre al asesino, así quedamos libres los que estuvimos en sospecha. Sería un alivio para nosotros”.

Nuevo sospechoso por ADN: quién es Roberto Bárzola

El Ministerio Público Fiscal de Córdoba informó que una persona fue identificada como aportante genético compatible con las muestras recolectadas en el cinto de bata que fue utilizado para estrangular a Dalmasso, y en vellos hallados en su zona inguinal.

Es Roberto Bárzola, de 45 años, quien trabajaba en 2006 como pulidor de pisos en la casa de los Macarrón. La familia de la víctima ya lo había señalado en 2007, cuando pidió que se cotejara su ADN, pero en aquel entonces el fiscal no lo incluyó en la investigación. Bárzola se presentó a declarar con su abogado ante la Unidad Fiscal Especial de Río Cuarto, aunque no fue detenido porque la causa ya está prescripta.