Qué fue de la vida de Gastón Zárate, "el perejil" del caso Nora Dalmasso

En 2006, el asesinato de Nora Dalmasso en un exclusivo country de Río Cuarto, estremeció a la sociedad argentina y marcó la historia para siempre. El primero en ser detenido durante la investigación fue Gastón Zárate, aunque se lo consideró un "perejil". Quién era y qué fue de su vida.

Gastón Zárate fue uno de los primeros imputados durante la investigación. Era un pintor que trabajaba en la vivienda de la víctima y llegó a ser imputado como presunto asesino en 2007, acusado de violación seguida de homicidio. Sin embargo, no existían pruebas concluyentes en su contra, hoy se lo conoce popularmente como "el perejil" del caso Dalmasso.

El pintor estuvo imputado durante cuatro años, aunque solo permaneció unas horas detenido, un análisis de ADN realizado por el FBI reveló que el material genético recolectado en la escena del crimen no coincidía con el suyo. En marzo de 2011, fue formalmente sobreseído y quedó exento de culpa.

"Estaban ensañados con que yo era el asesino", aseguró Zárate en 2024 en diálogo con C5N sobre los policías y fiscales de la causa. Y recordó: "Yo me quedaba tranquilo porque sabía que no había hecho nada".

El hombre comentó que trabajó seis meses en la casa y estuvo "remodelando la habitación de Nora Dalmasso". "Nunca pensé nada, yo iba a trabajar. Ella nos saludaba, nos pasaba un vaso con agua. Todo normal. La señora era muy buena. El que era más frío era Macarrón", comentó sobre el trato de los empleados con los dueños.

En cuanto a su opinión sobre Roberto Barzola, uno de los pulidores de pisos que estaba trabajando en la casa del matrimonio que quedó instalado como nuevo sospechoso el año pasado, aseguró que "ocultaba algo". "Era un tipo baboso con las mujeres, era raro".

Zárate afirmó que la acusación, luego desmentida, le trajo muchos problemas, ya que no pudo volver a trabajar más en los country como lo hacía hasta el momento. "La gente me dice cosas por las redes. Dejé de pintar, ahora me dedico a otra cosa", manifestó.

Actualmente, el ex pintor tiene una empresa de mudanzas en las que trabaja solo. "Me gustaría que se encuentre el asesino, así quedamos libres los que estuvimos en sospecha. Sería un alivio para nosotros", expresó.

Quién mató a Nora Dalmasso: el crimen que sigue impune

El 5 de julio de 2022, el juicio por el asesinato de Nora Dalmasso llegó a su fin con un fallo que generó múltiples reacciones: Marcelo Macarrón, el esposo que había sido acusado por el delito de homicidio calificado por el vínculo, alevosía y promesa remuneratoria, fue absuelto por el tribunal de la Cámara Primera del Crimen. Así quedó descartada su responsabilidad en el crimen y fue liberado. El femicidio fue cometido entre las 20 del 24 de noviembre de 2006 y las 3.15 del 25, cuando el viudo se encontraba en un torneo de golf en Punta del Este.



Según el requerimiento fiscal de elevación a juicio, presumiblemente unos meses antes del 25 de noviembre de 2006, Macarrón instigó el crimen de su mujer motivado por conflictos matrimoniales y acordó con otras personas su ejecución. Para los acusadores, el viudo tuvo la intención de "obtener una ventaja, probablemente política y/o económica del estrépito de la eventual muerte".



En ese momento, al menos una persona ingresó en la casa de la familia, situada en el barrio Villa Golf, de Río Cuarto, donde atacó a Nora y "la abordó una vez que ésta se encontraba dormida en la habitación de su hija, ubicada en la planta alta de la vivienda". De acuerdo a la causa, el atacante la mató utilizando "el cinto de toalla de la bata de baño que se encontraba en la habitación" y luego "ordenó la escena con la finalidad de simular un hecho de índole sexual, tras lo cual se retiró del lugar, sin dejar rastro alguno de su persona".