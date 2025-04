Giro en la causa Dalmasso: el nuevo abogado del principal acusado pide ampliar su declaración

En pocos días, la causa que investiga la violación y crimen de Nora Dalmasso hace más de 18 años en la provincia de Córdoba tuvo un giro sorpresivo cuando los dos abogados que representaban a Roberto Barzola y basaban su defensa en la prescripción de la causa, renunciaron al caso. Ahora, asumió Zacarías Ramírez Rigo con otra posición y una nueva mirada ante la acusación que hizo el fiscal Pablo Jávega luego de que una pericia del FBI dijera que hay ADN del parquetista en muestras del cinturón con el que estrangularon a la mujer y en un cabello tomado de la ingle de la víctima.

En charla con El Destape, el nuevo representante legal de Bárzola aseguró que “estamos trabajando en la defensa” y confirmó que “planeamos pedir al fiscal una ampliación de la declaración” del parquetista imputado por el crimen de la mujer. De esta forma, el letrado a cargo de la defensa mantendrá los planteos de prescripción porque ya fueron presentados ante la Justicia pero buscará modificar centralmente la estrategia para pasar a “hacer foco en la defensa de Bárzola” ante el crimen que se cometió en noviembre de 2006.

“Como defensa vamos a acreditar su inocencia, vamos a acreditar que no cometió ninguno de los crímenes de los que se lo acusa”, destacó Ramírez Rigo y criticó la investigación ya que consideró que en “estos 18 años, estuvo plagada de deficiencias, muchas idas y vueltas” y destacó como ejemplo que “siempre hubo muchos fiscales e imputados”.

Este proyecto lo hacemos colectivamente. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Igualmente, Ramírez Rigo afirmó que “estaremos atentos a la resolución sobre la prescripción que ya fue presentada” a pesar de que saben que tanto la querella como la fiscalía plantearon que los procesos contra Marcelo Macarrón frenaban los plazos y consideran que el parquetista debe ir a juicio.

En cuanto a la nueva estrategia de defensa, el abogado aseguró a El Destape que “vamos a pedir la nulidad de todas las pericias que tienen que ver con mi defendido, porque es de público conocimiento que se han impugnado periciales, se han impugnado peritos en la causa y llegaron hasta peritos del FBI asi que imaginamos que no ha sido claro la toma de muestras tanto de ADN como de rastros genéticos, etcétera”, puntualizó. De esta forma, el nuevo defensor apuntará a un concepto totalmente distinto en la defensa del imputado aunque tiene en cuenta adonde apuntará la acusación.

Más allá de las pericias de ADN que se realizaron luego de 18 años y después del juicio en donde absolvieron a Marcelo Macarrón, la querella y la fiscalía aseguran que detectaron contradicciones en las anteriores declaraciones en la causa de Roberto Bárzola donde se ubica en la casa el día del crimen y en forma coincidente con los horarios que determinaron algunas pericias. Pese a esto, el parquetista había dicho que no entró a la casa “porque ese día llovía y no quería trabajar” aunque también dijo que sabía cómo abrir una reja y entrar para ponerse al resguardo del agua. Además, la querella recordó que un ex FBI casado con una riocuartense hizo una investigación paralela y hace varios años señaló que debía investigarse otro tipo de atacantes por fuera de la familia y, entre las posibilidades, había señalado al parquetista por su incongruencia en el relato.

Con estas acusaciones y tras revelarse las nuevas pericias, todas las partes esperan el fallo del Juez de Control Diego Ortíz que deberá definir si se puede avanzar en la imputación de Roberto Bárzola con destino a un juicio oral por el crimen. Esa decisión, explicaron algunas fuentes cercanas a los Tribunales de Córdoba, no debería extenderse más allá de un plazo razonable ya que la presión social y particular sobre este caso no puede esperar ya que la víctima, su familia y la comunidad deben tener una respuesta de quién mató a Nora Dalmasso.