Qué dijo Roberto Bárzola tras ser acusado de matar a Nora Dalmasso

Roberto Bárzola, el único imputado por el crimen de Nora Dalmasso.

A casi dos décadas del asesinato de Nora Dalmasso, el caso dio un nuevo giro con la imputación de Roberto Bárzola, parquetista que trabajó en la casa de la víctima. Además, su perfil genético fue hallado en la bata con la que fue estrangulada. Mientras la Justicia avanza y el fiscal rechaza el pedido de prescripción, el acusado rompió el silencio con una frase contundente: "Tengo miedo de ir preso".

Qué dijo Roberto Bárzola tras la imputación por el crimen de Nora Dalmasso

El único imputado por el femicidio de Dalmasso aseguró que "ni conocía a esa mujer" y que su participación en la vivienda fue mínima: "Solo fue un día y medio a realizar trabajos". Además, relató en diálogo con el medio Otro Punto que su reacción al enterarse de la acusación fue de absoluto desconcierto: “¡Me quedé helado, mal! Nunca me imaginé algo así. El fiscal me decía que yo había estado averiguando qué iba a hacer ella esa noche. Que sabía que iba a estar sola en la casa, que la maté y la abusé. ¡Vieras las cosas que me dijo!”.

Sobre el perfil genético encontrado en el cinturón de la bata con la que estrangularon a Nora, Bárzola expresó su desconfianza: "Lo que estoy tratando es que el abogado vea por qué dicen que las muestras (que aparecieron en la casa de la víctima) son mías. Te digo que trato de tomarlo con tranquilidad, pero lo veo todo tan raro. Muy turbio”.

También sostuvo que no existía vínculo alguno con Dalmasso. “Estoy preocupado por la forma como surgió todo. Después de que pasaran tantos años, cuando yo siempre he estado a disposición para todo", sostuvo.

El rechazo del fiscal a la prescripción de la causa

El fiscal Pablo Jávega dictaminó que la causa no está prescripta, una decisión que se alinea con el reclamo histórico de justicia por parte de la familia Dalmasso. Este giro judicial dejó sin sustento el principal argumento de la defensa de Bárzola, que sostenía que los más de 15 años transcurridos invalidaban la posibilidad de juzgar al parquetista.

Nora Dalmasso.

Horas después del dictamen del Ministerio Público, los abogados defensores Cristian Titarelli y Aquiles Rodríguez renunciaron a la representación de Bárzola. Fuentes policiales informaron a El Destape que la salida se debió a "motivos personales, motivos privados", a pesar de que días antes cuestionaron la opinión del fiscal y confiaban en la inocencia de su defendido. Ahora, Bárzola deberá encontrar un nuevo abogado o será representado por uno de oficio.

Las pruebas clave que reactivaron la causa

En diciembre de 2024, una pericia de ADN reveló que había material genético de Bárzola en un pelo encontrado en la ingle de Nora Dalmasso y en varias muestras del cinto de su bata. Estas pruebas reactivaron el caso, que había quedado estancado luego de la absolución de Marcelo Macarrón, esposo de la víctima, en un juicio anterior.

La nueva imputación se apoyó también en un viejo dato: la madre de Nora Dalmasso fue la única que mencionó a Bárzola como una figura sospechosa en 2007, luego de que presuntamente discutiera con la víctima por el polvillo que generaban sus trabajos en la casa.

Qué puede pasar ahora con el caso Dalmasso

La causa quedó en manos del Juez de Control Diego Ortiz, quien deberá determinar si se avanza con un juicio oral contra Bárzola por abuso sexual seguido de muerte. La familia de la víctima, que durante años denunció irregularidades y encubrimientos, considera que las nuevas pruebas son "irrefutables" y exigen justicia tras 18 años de impunidad.