Por qué la familia de Nora Dalmasso no quiere un juicio por la verdad y apela el fallo: la búsqueda de justicia

A más de 19 años del femicidio de Nora Dalmasso, la familia presentó a comienzos de junio la apelación contra el fallo del Juez de Control Diego Ortiz y reclamó que se avance en la investigación con el objetivo de llegar a una sanción para su femicida. Las miradas están centradas en el nuevo imputado a Roberto Bárzola. ¿Por qué no eligieron un juicio por la verdad?

A mediados de diciembre de 2024, se cotejó el ADN de Roberto Bárzola, el hombre que trabajaba como parquetista en la casa del country Villa Golf de Río Cuarto en noviembre de 2006, con muestras halladas en la escena del crimen. Así, la Justicia de Córdoba reactivó la investigación y Marcelo Macarrón, el viudo de Nora Dalmasso que quedó absuelto en 2022 y su hija Valentina se sumaron como querellantes en el caso que investiga el brutal femicidio.

En diálogo con El Destape, la abogada querellante Mariángeles Mussolini destacó que la apelación va a la Cámara y no descartan apelar en instancias superiores, ya que explicó que hay partes del fallo que no hacen lugar a lo que solicitan y por eso entendemos que hay varias partes que los agravian. "Estamos buscando una condena penal”, remarcó.

La familia pide que se lleve adelante un juicio ordinario y que se determine la culpabilidad o no del imputado Roberto Bárzola. Mientras que la defensa del imputado busca la proscripción del caso.

Por su parte, el juez de control Diego Ortiz dictaminó que debe realizarse “un juicio por la verdad”, lo que no conformó a la defensa de Bárzola, que reclamaba el sobreseimiento ni a la querella que reclama que “el juicio por la verdad es contradictorio” y se necesita continuar con el proceso hasta que exista una sentencia que dictamine la culpabilidad o no del acusado al considerar que los plazos judiciales quedaron paralizados, ya que la familia no pudo instar la acción contra el parquetista porque estaban siendo investigados y no tenían posibilidad de presentarse como querellantes en la causa.

Además, desde la querella remarcaron que no pudieron solicitar una prueba comparativa de ADN con Bárzola, tal cual lo había señalado la mamá de Nora Dalmasso, porque los fiscales de entonces no apoyaron esa hipótesis al imputar a Facundo, el hijo de la víctima, y Marcelo, marido de la mujer abusada y asesinada.

Ahora, la definición la tiene la Cámara de Río Cuarto que deberá dictaminar cómo avanza la causa en los Tribunales mientras la familia sostiene que dar por cerrada la causa y declarar la prescripción vulnera el derecho de las víctimas.