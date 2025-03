Rompió el silencio Roberto Bárzola, el acusado por el crimen de Nora Dalmasso: "Tengo miedo de ir preso"

El único acusado por el crimen de Nora Dalmasso, Roberto Bárzola, rompió el silencio tras conocerse que el fiscal rechazó su sobreseimiento, en línea con el pedido de justicia de la familia. Se trata del parquetista cuyo perfil genético fue hallado en el cinturón de la bata de la víctima y analizado 18 años después.

Mientras su defensa buscaba la prescripción del caso -debido al tiempo que transcurrió entre el hecho y la acusación- el fiscal, en línea con la familia, no dio lugar al planteo. Por el momento, Bárzola sigue acusado de abuso sexual seguido de muerte.

En diálogo con el medio local Otro Punto, Bárzola afirmó que no esperaba esta decisión del fiscal y que "tiene miedo de ir preso". En un intento por justificarse, dijo que solo fue un día y medio a realizar trabajos y que "ni conocía a esa mujer", en referencia a Dalmasso.

Sobre cómo reaccionó cuando se enteró que lo acusaban, respondió: “¡Me quedé helado, mal! Nunca me imaginé algo así. El fiscal me decía que yo había estado averiguando qué iba a hacer ella esa noche. Que sabía que iba a estar sola en la casa, que la maté y la abusé. ¡Vieras las cosas que me dijo!“.

Respecto al perfil genético hallado en la bata, expresó: "Yo lo que estoy tratando es que el abogado vea por qué dicen que las muestras (que aparecieron en la casa de la víctima) son mías. Te digo que trato de tomarlo con tranquilidad, pero lo veo todo tan raro. Muy turbio”.

“Estoy preocupado por la forma como surgió todo. Después de que pasaran tantos años, cuando yo siempre he estado a disposición para todo", manifestó, insistiendo que no tenía vínculo con Nora Dalmasso.

La renuncia de los abogados de Bárzola

Pocas horas después de que el Ministerio Público y el Fiscal Pablo Jávega se manifestaran contra la prescripción de la causa por el crimen de Nora Dalmasso, asesinada hace 18 años, los abogados Cristian Titarelli y Aquiles Rodríguez que representan al ahora único acusado renunciaron a la causa. Fuentes cercanas a la causa aseguraron a El Destape que “se alejaron por motivos personales, motivos privados, pese a que hace algunos días volvieron a cuestionar la opinión del fiscal y se mostraban convencidos en que su representado no iba a tener inconvenientes”. Ahora, mientras avanzan los plazos, Roberto Bárzola deberá encontrar otro abogado o será representado por uno oficial.

En diciembre pasado, Roberto Bárzola fue imputado por abuso el sexual seguido de muerte de Nora Dalmasso después de que una pericia de ADN demostrara que había pruebas genéticas en un pelo encontrado en la ingle de la mujer y también en varias muestras tomadas del cinto de la bata con la cual fue estrangulada. Esas pericias se realizaron casi 18 años después del crimen y generaron una polémica judicial ya que se debate si la causa está prescripta o si, en todo caso, el ahora acusado puede enfrentar un juicio oral por el homicidio.

Según la investigación, Roberto Bárzola trabajaba como parquetista en la casa de Nora Dalmasso y su propia declaración lo ubicó en los alrededores de la escena del crimen el día que la mujer fue asesinada aunque siempre aseguró que nunca había entrado a la casa. Sin embargo su nombre no había sido evaluado como sospechoso ya que los investigadores siempre apuntaron al círculo íntimo de la víctima y, en especial, a su marido Marcelo Macarrón. La única persona que señaló hace casi 18 años a Bárzola fue la madre de Nora Dalmasso, quien incluso señaló que el parquetista había tenido discusiones con la víctima por el desorden y el polvillo en la casa donde estaban trabajando. Después de una investigación que apuntó al hijo y al marido de Nora y tras el juicio en donde este último fue absuelto, el Fiscal Jávega ordenó que se hicieran pericias a todos los sospechosos nombrados poco después del crimen y los resultados coincidieron con Roberto Bárzola.

Con estos datos, la justicia imputó al parquetista por el crimen y sus abogados reclamaron inmediatamente la prescripción por el tiempo transcurrido, más de 15 años de pasado el asesinato. Pese a esto, acompañaron a Bárzola a la declaración judicial y también a realizarse las pericias de rigor y siempre se mostraron críticos a la imputación oficial por lo que presentaron un planteo de excepción de falta de acción donde argumentaron que Bárzola no cometió ningún delito en estos años que hicieran postergar plazos y que tampoco se trata de un crimen de lesa humanidad para que no se tome en cuenta la prescripción. Sin embargo, luego de los dictámenes de la fiscalía y los reclamos de los abogados de los hijos de Nora Dalmasso, los defensores renunciaron a la representación del parquetista.

Por su parte, los hijos y el marido de la víctima consideraron que la nueva pericia es irrefutable y denunciaron a los fiscales anteriores ya que una investigación de un ex agente del FBI había señalado a Bárzola en 2007 pero nunca le prestaron atención. Para el investigador, el parquetista era importante para la causa ya que había presentado varias contradicciones en sus declaraciones testimoniales. En 2011 fue el propio FBI quien señaló que debía investigarse a quienes trabajaban en la casa al momento del crimen, medida que recién se implementó tras el juicio a Macarrón y las nuevas pericias en 2024, ya que hasta entonces sólo se había señalado al pintor Gastón Zárate que fue absuelto.

Ahora la investigación quedó en manos del Juez de Control Diego Ortiz quién deberá resolver cómo continúa la causa y si finalmente se podrá avanzar contra Roberto Bárzola por el crimen de Nora Dalmasso.