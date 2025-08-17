Gastón Zárate fue arrestado en Córdoba por su presunta participación en una pelea que terminó con la muerte de un hombre de 37 años.

El pintor que en 2007 fue falsamente acusado por el asesinato de Nora Dalmasso, Gastón Zárate, volvió a ser noticia este sábado tras ser arrestado en Córdoba por su presunta participación en una pelea que terminó con la muerte de un hombre de 37 años. El hombre había sido apodado “El Perejil” y vecinos de Río Cuarto marcharon pidiendo justicia por él en el marco del caso Dalmasso.

Un nuevo episodio en Río Cuarto que involucra al "perejil" del caso Dalmasso

El hecho ocurrió en el complejo deportivo El Águila, en Río Cuarto, a la salida de un partido de fútbol. Según fuentes policiales, Zárate habría golpeado con un elemento contundente a Rubén Ezequiel Acuña Ustarroz, quien murió en el lugar. El episodio se dio mientras Zárate jugaba al fútbol junto a sus hijos de 15 y 17 años.

La discusión entre ambos hombres escaló rápidamente hasta convertirse en una pelea. En medio del cruce, Zárate fue acusado de haber utilizado un hierro para agredir a su contrincante, provocando su muerte instantánea.

Caso Dalmasso: arrestaron a Gastón Zárate, "el perejil" del crimen

La justicia ordenó el análisis de la escena por parte de peritos policiales y la recolección de testimonios para esclarecer el incidente. El cuerpo de Acuña Ustarroz fue trasladado a la morgue para realizarle la autopsia que determinará la mecánica de su fallecimiento.

El vínculo de Zárate con el caso Dalmasso

Zárate, actualmente de 45 años, se hizo conocido en 2007 cuando fue detenido sin pruebas en el marco de la investigación por el crimen de Nora Dalmasso. Su arresto generó una fuerte reacción social en Río Cuarto, donde vecinos marcharon con ramos de perejil en señal de apoyo, apodándolo “El Perejil” como símbolo de la injusticia.

El caso Dalmasso, ocurrido en noviembre de 2006, continúa impune. La víctima fue asesinada en su casa del country Villa Golf Club, tras haber sido violada. En ese momento, Zárate trabajaba como pintor en la misma propiedad.

Nuevas pistas y un juicio por la verdad

En los últimos meses, nuevas pruebas genéticas apuntaron contra Roberto Barzola, un hombre que también trabajó en la casa de Dalmasso arreglando el parquet. El juez Diego Ortiz ordenó un juicio por la verdad para esclarecer su posible responsabilidad en el crimen, en un intento por retomar una causa marcada por irregularidades judiciales y presiones políticas.