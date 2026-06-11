Candela Sol Rodríguez (11) fue asesinada en agosto de 2011 y, a casi 15 años de su femicidio, ocurrido en el Conurbano Bonaerense, la Corte Suprema de Justicia la Nación (CSJN) acaba de dejar firme la condena a prisión perpetua de Hugo Elbio Bermúdez, autor material del crimen. La decisión del Máximo Tribunal se da luego de que la defensa del femicida utilizara uno de los últimos recursos judiciales extraordinarios para reveer su pena.

Para los magistrados Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrant, Ricardo Lorenzetti y Manuel García Mansilla, el planteo del homicida y la queja por la condena en su contra es "inadmisible". Lonzeretti aclaró en su voto que ninguno de los jueces revisó el contenido del recurso enviado por el femicida, de lo contrario, decidieron rechazar el planteo de inmediato.

Asimismo, también quedó firme la condena a cuatro años de Gabriel F. Gómez, partícipe secundario de privación ilegítima de la libertad coactiva.

Femicidio de Candela Sol Rodríguez, el caso de la nena de 11 años que conmocionó a toda la Argentina en 2011

El lunes 22 de agosto de 2022, Candela Sol Rodríguez, de 11 años, desapareció cerca de su casa por la tarde en el partido de Hurlingham. La búsqueda de la niña se extendió por 9 días con múltiples allanamientos en diferentes zonas del Gran Buenos Aires. Finalmente, el 31 de agosto, el cuerpo de la pequeña fue encontrado envuelto en bolsas de residuo en un terreno baldío de Villa Tesei.

El juicio por el femicidio de Candela tuvo lugar en septiembre de 2017 y, durante ese debate oral y público, el Tribunal Oral en lo Criminal N° 3 de Morón pudo comprabar que la nena de 11 años fue secuestrada por un banda de delincuentes que luego cometieron el asesinato. Por eso, se condenó a Hugo Elbio Bermúdez a prisión perpetua al considerarlo autor material del hecho: privación ilegítima de la libertad coactiva seguido de muerte. También fue condenado a perpetua, Leonardo Jara y Gabriel Gómez como partícipe secundario del delito.

En tanto, en marzo de 2024, se llevó a cabo el segundo juicio por el femicidio de la niña que llevó al banquillo de los acusados a Miguel Ángel “Mameluco” Villalba, imputado también como autor material del hecho. Los jueces del Tribunal Oral número 6 de Morón resolvieron absolver al narcocriminal de San Martín de todos los cargos en su contra vinculados a este caso.